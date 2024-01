Lucas Pizane analisa seu jogo no BBB24, fala de polêmica sobre Yasmin Brunet e se posiciona

Fim de jogo! Lucas Pizane participou do tradicional Café com Eliminado, quadro do Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira, dia 17. Terceiro eliminado do BBB24, o ex-brother presenciou críticas de Nizam e Rodriguinho sobre o corpo de Yasmin Brunet.

Pizane revelou à apresentadora que sentiu peso na consciência, mas não teve coragem de explicar toda a situação para a sister. Vale lembrar que ele teve a chance de se destacar no jogo, no entanto, escolheu manter o silêncio.

- Eu reconheço que foi um erro muito grave, eu acho que quando a gente não dá uma opinião, a gente está dando. Fui frouxo ao não me impor. Já vinha tentando melhorar isso, com certeza com essa situação e intensidade é algo que vou refletir e melhorar como pessoa. Não só em situações em que vou estar sendo filmado, mas para a vida.

Ana Maria continuou questionando:

- O que você leva pra sua vida?

- Eu tive um erro e essa é a consequência desse erro. Reconheço o meu erro.

O músico continuou explicando que pretende conversar com Yasmin assim que ela sair do programa. Eita!