Obituário - 18 de janeiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria Zanetti Bucci, 93. Natural de Corumbataí (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 13. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Aurélio Lima dos Santos, 90. Natural de Ribeirópolis (Sergipe). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Gomes dos Santos, 89. Natural de Vitória de Santo Antão (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jair Mantovani, 76. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nadir Antônia Silvério, 74. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Inês Mendonça, 70. Natural de Santo André. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Paula Bruno Alves Lopes, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Empresária. Dia 13. Cemitério do Carmo, na Capital.

Adalberto Pereira de Souza, 46. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Antonieta Zanqueta Delvequio, 84. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia na Vila Tereza, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Jardim da Colina.

Maria de Lourdes Peixoto Pereira, 81. Natural de Santa Inês (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 13, em Santo André. Cemitério da Saudade, em Sumaré (SP).

SÃO CAETANO

Rodolpho Baionne, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 13. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Lúcia Montevechi Berghi, 88. Natural de Botelhos (MG). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 13, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Adelina Cerdeira Fajani, 87. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marisa Sanches, 66. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 13. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rogério Lopes, 53. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 13. Cemitério das Lágrimas.

DIADEMA

Maria dos Reis Alencar Assis, 79. Natural de Araripina (PE). Residia no bairro Taboão. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Luís da Silva, 74. Natural de Santa Teresa (Espírito Santo). Residia no bairro Eldorado. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

José Procópio, 74. Natural de Jacutinga (MG). Residia no bairro Eldorado. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Sônia Regina da Silveira Rocha, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Praia do Leblon, bairro da Zona Sul de São Paulo, Capital. Dia 13, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

Dario Almeida de Souza, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco de Sousa Mendes, 56. Natural de Piripiri (Piauí). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Wagner Oliveira dos Santos, 45. Natural de Iraquara (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.

Josele Bernardes, 60. Natural de Londrina (Paraná). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 13. Cemitério Municipal de Diadema.