Lucas Pizane fala sobre críticas ao corpo de Yasmin Brunet: - Fui frouxo

Comentou! Lucas Pizane participou do Bate-Papo BBB, quadro em que o eliminado comenta sua participação na casa. Logo após deixar a disputa, Thais Fersoza e Ed Gama receberam o ex-brother e mostram um momento pra lá de polêmico.

O músico assistiu ao episódio em que os brothers falavam sobre o corpo da sister Yasmin Brunet. Ele, no entanto, admitiu ter sido frouxo ao omitir a verdade para a modelo durante papo com ela.

- Eu sabia que estava completamente errado em relação à essa omissão. Essa minha fala com ela foi uma fala de peso na consciência.

Thaís Ferzosa o questionou o porquê de não ter falado com a sister. Ele então respondeu que foi frouxo.

- Frouxidão mesmo, declarou ele.

Para quem não lembra, as declarações de Rodriguinho e Nizam deram o que falar (e com razão!).

- Pela atitude que você teve de ter ficado quieto, a gente falou assim ele vai se posicionar, ele vai falar alguma coisa. É um cara que não compactua com isso. Mas você ficou de boa com ele [Nizam], até botou no seu pódio, alfinetou a apresentadora.

- É um comportamento que eu não concordo, que eu não quero pra minha vida (...) Lá dentro o pensamento é será que ninguém viu e se eu falar vou dar visibilidade pra isso?, declarou Pizane.