Nizam sente o baque da eliminação de Pizane e Rodriguinho nega falas sobre mulheres durante madrugada do BBB24

A madrugada desta quarta-feira, dia 17, foi um momento de reflexão para os participantes do BBB24. Com a saída de Lucas Pizane, cada um dos moradores da casa mais vigiada do Brasil pensou repensar suas estratégias. A pessoa que mais sentiu a eliminação foi Nizam. O brother caiu no choro e começou a questionar seu jogo, pois agora teme que seu grupo esteja com uma imagem ruim para o público.

- Toda vez que um de nós for para o Paredão, vai ser nós que vamos ser eliminados. Isso é sem dúvidas. Porque isso pode significar que o público está contra o nosso posicionamento, não só o do Pizane.

Já em uma conversa do Quarto Gnomo, Fernanda opinou que Nizam não está sendo bem-visto pelos telespectadores e Pitel concordou:

- Quando uma peça de um grupo cai, o que vão fazer? Botar o grupo todinho. Se um saiu, significa que todos os outros estão errados.

Na área externa, Rodriguinho fez uma análise parecida:

- Você é um cara que, se a gente for raciocinar que nem você falou: Agora vai cair todo mundo do nosso grupo. Eu não acredito nisso, mas se eu for pensar dessa forma, você é o próximo, porque era você que era colado nele. E eu estou nessa fila, vocês também.

Ele ainda relembrou o discurso de Tadeu Schmidt:

- Sabe o que eu penso agora? Talvez a gente tenha falado a m***a para que ele precisasse se posicionar. É isso que está me pegando. Às vezes ele não se posicionou contra nós.

Com a eliminação de Pizane, Yasmin ficou reflexiva sobre o brother ter dito que ouviu comentários feitos no Quarto do Líder sobre as mulheres da casa enquanto Rodriguinho estava na liderança.

- Era alguma coisa com teor sexual, que ele falou que ia pegar muito mal e ele estava muito preocupado de não ter se posicionado nessa hora.

Ao lado de Wanessa, ela tentou conversar com o cantor para entender o que aconteceu, mas tentou esquivar o assunto:

- Então, isso foi coisas do perninha [ forma como ele chama Vinicius]. Falou das meninas que ele quer pegar. Da índia... Aí ficaram aquelas brincadeiras, brincadeiras de homem que fazem, aquelas coisas. Que eu nem consigo falar, nem lembro também. Mas foi isso, a única coisa de mulher que foi falada foi isso. Porque só ele podia falar de mulher, né? Os meninos falaram, mas os meninos são solteiros. Eu não falei nada, tenho certeza.

Porém, as meninas ainda não haviam comprado a conversa e queriam mais detalhes.

- Eu acho que não foi isso, opinou Wanessa.

- Ele estava muito incomodado com isso, completou Yasmin.

Elas questionaram se foi alguma coisa ofensiva, ao que Rodriguinho disse que sim. No entanto, ele afirmou que não estava entre os homens que fez os comentários.

- Nizam, Vinicius... Os solteiros. Jamais eu ia falar uma coisa dessas. Os meninos falaram, mas os meninos são solteiros. Eu não falei nada, tenho certeza.

Enquanto conversava com Vanessa Lopes, Rodriguinho e Yasmin Brunet sobre quem colocaria no paredão caso se tornasse líder, Wanessa disse:

- Eu posso desistir do jogo? Eu tô falando sério. Eu vou desistir do jogo.

- Eu também tô pensando porque todo mundo que eu quero indicar..., refletiu Yasmin.

- Como assim vai desistir do jogo? Que loucura é essa?, disparou Rodriguinho.

Em mais um momento controverso dentro da casa mais vigiada do Brasil, Rodriguinho conversou com Matteus sobre as mulheres solteiras da casa.

- Uma 'pá' de mulher bonita aí, vocês solteiros. Eu não aguentaria, não. Eu aguento porque sou casado e só tenho olhos para minha mulher, mas se eu não tenho ninguém, você é louco... Um monte de mulher bonita aí.