Paul George brilha no final e comanda vitória do Los Angeles Clippers na NBA

Em jornada inspirada de Paul George, principalmente no último quarto, o Los Angeles Clippers conseguiu uma importante vitória na madrugada desta quarta-feira, ao derrotar o Oklahoma City Thunder por 128 a 117 pela NBA.

Além de comandar o time, o ala dos Clippers brilhou no final ao assinalar 18 dos 38 pontos que anotou na partida. Decisivo, ele falou do bom momento e de como a equipe conseguiu se impor diante do adversário.

"Assim que vejo a bola entrando, me sinto confiante e agressivo. Ao longo da minha carreira, são necessários alguns lances para eu entrar na partida. Nesta partida, fiquei tranquilo à vontade para arriscar e fazer o meu jogo", afirmou George.

Ele marcou 11 dos 14 pontos finais do Clippers para um desfecho empático, que começou como um jogo de idas e vindas no início do quarto final. O ala acertou duas cestas de 3 pontos e encerrou a onda com um roubo e uma enterrada com uma mão.

Paul George deixou o confronto como o destaque, mas outros nomes dos Clippers também desempenharam um bom papel. Foram os casos de Kawhi Leonard e James Hardem. Cada um marcou 16 pontos contribuindo para a grande noite da franquia.

A boa fase pode ser comprovada pelos resultados dos últimos confrontos. Com o resultado desta rodada, a equipe de Los Angeles contabilizou a sua nona vitória em 11 duelos. "Esse retrospecto ajuda a nos passar mais confiança", afirmou Hardem.

Pelo lado do Oklahoma, o destaque ficou por conta de Jalen Williams, com 25 pontos. Para o técnico Mark Daigneault, o resultado negativo trouxe lições importantes que precisam ser assimiladas pela equipe.

"Nós nos demos todas as chances de vencer aquele jogo e eles nos superaram nos últimos 3 minutos e meio. É assim que você aprende sobre nós mesmos. Mas é interessante perceber que estamos extraindo deles os melhores golpes das equipes", afirmou o treinador.

Também pela rodada da NBA, o Philadelphia 76ers derrotou o Denver Nuggets por 126 a 121 em um confronto que marcou o duelo dos dois pivôs mais dominantes da temporada. Nesta disputa, Joel Embiid levou a melhor sobre Nikola Jokic.

Ele foi o cestinha da partida com 41 pontos e comandou a vitória do Philadelphia. Além da pontaria calibrada, o pivô ainda deu dez assistências e pegou sete rebotes. "O resultado final acaba valendo mais do que a atuação individual. Mostramos que o nosso time está progredindo muito", afirmou Embiid.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Philadelphia 76ers 126 x 121 Denver Nuggets

Phoenix Suns 119 x 117 Sacramento Kings

Los Angeles Clippers 128 x 117 Oklahoma City Thunder

