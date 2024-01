Karol Conká repudia comparações com Rodriguinho no BBB24

Mamacita não ficou quieta! Karol Conká usou as redes sociais na última segunda-feira, dia 15, para falar sobre as comparações que alguns internautas têm feito entre ela e Rodriguinho, atualmente confinado no BBB24.

Considerada a grande vilã do BBB21, a cantora não gostou nada de ver seu nome envolvido em polêmica novamente devido a reality. Vale lembrar que ela deixou a casa com o maior número de rejeição da história do programa, cerca de 99,17% dos votos.

No X, mais conhecido como Twitter, ela escreveu:

Bom diaaa! Que esse dia seja maravilhoso, regado de uma criatividade que impossibilita vocês de fazerem comparações desnecessárias.

Vale lembrar que Rodriguinho está sendo criticado por fazer comentários em relação ao corpo de Yasmin Brunet. O músico ainda fez críticas aos hábitos alimentares da modelo e a chamou de velha - causando revolta até mesmo na mãe da influenciadora, Luiza Brunet.