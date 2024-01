Após nascimento do filho, João Gomes faz reflexão: Sou o cara mais feliz desse mundo

Jorge está entre nós! João Gomes usou as redes sociais na última terça-feira, dia 16, para anunciar o nascimento de seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Ary Mirelle.

O papai orgulho compartilhou diversos cliques do parto do bebê e ainda se derreteu por ele na legenda:

Seja bem-vindo, filho! Jorginho de papai e de mamãe, nosso guerreiro.

Já nos Stories, João fez uma reflexão sobre esse momento em sua vida:

Eu só sei que eu sou o cara mais feliz desse mundo.

Fofos, né?