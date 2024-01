Santo André cria plano municipal de arborização urbana

A Prefeitura de Santo André elaborou um plano de arborização urbana para a cidade e pretende ampliar em 50% o número de árvores plantadas em vias públicas em até 15 anos. A iniciativa municipal foi impulsionada pelas consequências ocasionadas pelas mudanças climáticas, como chuvas e ventos intensos. Em 40 dias, o município registrou dois temporais com rajadas de ventos de 90 km/h.

O plano foi apresentado ontem, no Salão Burle Marx, no Paço Municipal, pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Vitor Mazzetti, o vice-prefeito Luiz Zacarias (PL) e pela diretora do departamento de manutenção de áreas verdes, Maria Alice Batelli Mugaiar. O diretor de relações institucionais da Enel, Marcos Augusto Coelho, também participou do evento de lançamento.

A partir desta quarta-feira (16), o projeto passa a ficar disponível no site da Prefeitura para consulta pública e até abril deverá ser enviado para análise da Câmara Municipal.

Segundo levantamento da administração, a cidade possui 39.531 indivíduos vegetativos, sendo que 14 mil espécies não são apropriadas para zonas urbanas. Durante os 15 anos, o Paço estima substituir gradativamente todas as árvores inapropriadas e ampliar o número para 60 mil. No total, a Prefeitura deverá empenhar R$ 7 milhões para substituição e plantação das novas mudas.

Durante a coletiva de apresentação do plano, o prefeito Paulo Serra afirmou que o projeto de arborização é resultado da sua participação na COP 28 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2023), evento realizado em dezembro do ano passado em Dubai, nos Emirados Árabes.

“Foram apresentadas diversas soluções e discussões que ainda não chegaram ao Brasil como política pública, mas nós conseguimos antecipar e trazer para Santo André a questão da arborização como ação imediata para tentar minimizar os efeitos das mudanças climáticas, através da drenagem, interceptação das forças e correntes de ventos, diminuição da poluição química e particulada do ar, entre outros aspectos. Não é uma questão de manutenção ou embelezamento do município, é uma medida para o futuro de Santo André”, explicou.

Entre os benefícios da arborização urbana apresentados pela administração pública estão: redução do efeito de ilha de calor, aumento da umidade relativa do ar, proteção do solo contra a erosão e redução de velocidade das águas das chuvas e enchentes, oferta de sombra, ampliação da biodiversidade e bem-estar físico e psicológico e melhora da qualidade de vida.

O chefe do Executivo pontuou ainda que a iniciativa é pioneira no País, e se antecipa ao PL (Projeto de Lei) 4309 de 2021, que institui o marco regulatório da arborização urbana para auxiliar os municípios brasileiros no planejamento da arborização e mitigar os efeitos da urbanização acelerada. A proposta ainda não foi aprovada e tramita na Câmara dos Deputados.

O plano de arborização do município andreense faz parte do Santo André 500 anos, programa que propõe metas, diretrizes e planejamento estratégico de curto, médio e longo prazos para todas as áreas da cidade até 2053. Além disso, o projeto de vegetação urbana atende a cinco ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), da ONU (Assembleia Geral das Nações Unidas) da ONU (Organização das Nações Unidas).