Incêndio de grandes proporções atinge galpão em Itaquaquecetuba, na Grande SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão industrial de Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, na noite desta terça-feira, 16. Ao todo, 16 viaturas do Corpo de Bombeiros e 40 brigadistas foram acionados para combater as chamas. Não há o registro de vítimas.

O chamado para a ocorrência foi feito às 19h15 e, de acordo com informações dos bombeiros, o fogo foi controlado por volta das 23h30.

O fogo se concentrava na avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, número 800. No endereço, funciona uma fábrica de papel. Segundo a Defesa Civil Municipal, o local é isolado e não oferece riscos às moradias que se encontram no entorno do galpão. A causa do incêndio ainda é desconhecida.