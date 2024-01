Corte de juros provavelmente virá no verão europeu, diz presidente do BCE

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quarta-feira (17) que o BCE provavelmente cortará juros durante o verão da Europa, que começa em meados de junho. Em entrevista à Bloomberg, Lagarde ressaltou, porém, que ainda não é possível declarar vitória no combate à inflação, embora os preços ao consumidor estejam no caminho certo para voltar à meta oficial de 2%. Lagarde, que falou em Davos, onde participa do Fórum Econômico Mundial, comentou também que a precificação de cortes de juros mais agressivos pelos investidores atrapalha os esforços do BCE contra a inflação.