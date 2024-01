Palavra do Leitor - 17 de janeiro de 2024

Moradores de rua

‘População de rua: S.Bernardo desobedece ordem do Supremo’ (Setecidades, dia 12). Nem precisei ler a reportagem para saber que tinha algum movimento fazendo denúncia. O que eu realmente gostaria de ver seria movimento reivindicando mais vagas em albergues, melhores condições para esta população, buscando reintegração social, ajudando com emissão de documentos e localização de famílias e não denunciando o direito de continuar na rua.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Carro usado

‘Orosco processa Atila e o acusa de calote em compra de carro’ (Política, ontem). Você compraria um carro usado de Júnior Orosco? O deputado estadual Atila Jacomussi comprou; e não pagou!

Ana Carolina Matheus

Marta Suplicy – 1

‘Marta fecha com PT e deixa gestão Nunes’ (Política, dia 10). O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) se levanta para provar que o nome de sua ex-mulher Marta Suplicy realmente passará no fogo, em uma prévia para decidir quem será o vice na chapa do deputado federal Guilherme Boulos (Psol). Eduardo não aceita autoritarismo no partido e defende a democracia de uma prévia, colocando o seu nome como vice nessa eleição interna do PT de São Paulo. E a ex-prefeita e ex-senadora Marta Suplicy, que apoiou o golpe parlamentar contra a ex-presidenta da República Dilma Rousseff (liderado pelo ex-vice-presidente Michel Temer e pelo ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, ambos do MDB na época) terá de explicar essa traição para os militantes da ala ideológica.

Eduardo Furtado

Mauá





Marta Suplicy – 2

A política partidária é uma verdadeira caixinha de surpresas. Lula, presidente do Brasil que teve o meu voto, construiu a aliança entre Marta Suplicy, que deve retornar ao PT, partido que a projetou na política e do qual ela saiu detonando, e Boulos do Psol, o militante dos sem-terra e teto, que pode ser um ótimo orador, mas nunca sentiu na pele o que é não ter um teto para se abrigar. O que eu acho dessa aliança? Pragmatismo puro. Querem o poder, mesmo que seja mais uma vez um desrespeito total à mulher que mais sofreu com o machismo, o pragmatismo e a falta de companheirismo, a ex-presidente Dilma Rousseff. Às vezes, o pragmatismo me assusta, e fico pensando até onde somos capazes de ir pelo poder. Que triste ver essa aliança! E que chato vai ficar para alguns radicais e até hipócritas continuar com seus discursos inflamados julgando e criticando a casa do vizinho. A política partidária, ela não gira, capota. Seguimos!

Márcia Garcia

Santo André

Brasil e Israel

Ao apoiar acusação contra Israel, Lula sinaliza que os mais de 1.200 mortos indiscriminadamente pelo Hamas não foi um genocídio. Apoiar a Palestina é um tapa na cara da comunidade judaica brasileira, que não viu, durante os ataques do Hamas, nenhuma condenação ao grupo terrorista. Assim age o governo brasileiro: estende tapete vermelho para o ditador da Venezuela e chama aquele governo de democracia relativa. Usa sinais trocados quando apoia ditaduras e condena Israel, que foi duramente atacado. Narrativa é tudo que o governo Lula tenta enfiar goela abaixo dos brasileiros quando quer imprimir sua marca mesmo sabendo que a realidade é outra. São os governos populistas que se valem de subterfúgios para se manter no poder, pois sabem que têm à disposição uma massa de cidadãos facilmente manipuláveis. Esperar o quê?

Izabel Avallone

Capital

Cinema de rua

‘O que aconteceu com os antigos cinemas de rua do Grande ABC?’ (Setecidades, dia 14). Sobre a reportagem sobre os cinemas de rua, faltou citar o Cine Lido, na Rua Manoel Coelho, no Centro,Cine Real, na Rua Nelli Pelegrino, no bairro Nova Gerty, Cine São Caetano, que depois virou Cine Aquários, bem ao lado da Matriz Sagrada Família, e o Cine Alvorada, no bairro Barcelona. Pelo menos me lembro desses, todos em São Caetano.

Rubens Moreno

São Caetano