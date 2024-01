Mauaense inicia pré-temporada no Exterior e firma parcerias

O Grêmio Mauaense está na Turquia para uma série de amistosos que visam a preparação do elenco para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão - Série A-5, novidade este ano. Além disso, a viagem deve render algumas parcerias. Segundo adiantou ao Diário o presidente do clube, Reinaldo Rodrigues, o Feijão, já há entendimentos para intercâmbios com o futebol dos Estados Unidos, México, Austrália, Catar e dos Emirados Árabes. “A ideia é que possamos enviar atletas para avaliações em clubes destes países para possíveis negociações. Também há a possibilidade de jogadores desses locais passarem um período no Mauense”, contou Feijão ao Diário.

As agendas do Grêmio Mauaense no exterior estão sendo planejadas pelos empresários Gustavo Perez, Rodrigo dos Santos, Kesley Huynh Alves, Wagner Oliveira e Simon Petrik.

Neste primeiro compromisso, o time da região ficará longe do Brasil por 30 dias (15 na Turquia e 15 em Dubai). Um amistoso, inclusive, já foi realizado ontem contra o FC Suhareka, de Kosovo, com vitória do time do Grande ABC por 3 a 2. O próximo teste será no sábado (20) contra o FC Aktobe, do Cazaquistão.

A expectativa é que entre os meses de agosto e setembro, o Mauaense faça mais duas viagens como esta, uma para a Austrália e outra para os Estados Unidos. Na terra do Tio Sam, por exemplo, a parceria está adiantada com a YSDA – Youth Soccer Development Academy.

O clube ainda aguarda definições da FPF (Federação Paulista de Futebol) com relação à disputa da Segunda Divisão A-5 do Paulista. A instituição do Conselho Arbitral e a reunião com dirigentes dos clubes que estarão envolvidos na competição deve acontecer apenas no início de fevereiro.

Marcos Bruno comandará o Mauaense no Paulista A-5

Para começar a caminhada em busca de divisões mais nobres do futebol paulista, o Grêmio Mauaense vai apostar na experiência do treinador Marcos Bruno. O profissional de 55 anos tem bastante rodagem pelo interior de São Paulo e é conhecedor das diversas divisões do Campeonato Paulista. Ex-jogador formado pela Portuguesa, foi campeão da Copa São Paulo com a Lusa em 1991, no time que revelou Dener e Sinval. Como técnico, por exemplo, tem acessos para a A-3 com Osasco FC e o Oswaldo Cruz, já comandou a Patrocinense-MG e o Atlético de Roraíma na Série-D do Brasileirão. Também tem passagens como coordenador e auxiliar pelo Bragantino, Nacional-SP, Atético Sorocaba, Inter de Limeira, entre outros. “A ‘bezinha’ do Paulista (como são conhecidas a A-4 e agora A-5) foi a divisão que eu mais trabalhei. Gosto deste desafio. Estou só aguardando o time voltar de viagem para iniciarmos um planejamento”, disse Marcos Bruno ao Diário.