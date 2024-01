Palmeiras supera EC São Bernardo e Lemense em jogos-treino na Academia de Futebol

Último dos grandes do estado a voltar das férias, o Palmeiras trabalha forte para ficar pronto antes da estreia no Campeonato Paulista, neste domingo, diante do Novorizontino, fora de casa. Nesta terça-feira, visando da ritmo ao elenco, o técnico Abel Ferreira comandou dois jogos-treino na Academia de Futebol. Pela manhã, triunfo por 2 a 1 sobre o EC São Bernardo e, à tarde, 3 a 2 sobre o Lemense.

Ainda sem acenar com qual equipe vai largar na temporada, Abel Ferreira escalou escalações mescladas. Pela manhã, contudo, começou com aquela que tende a ser a titular, com Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Richard Ríos, Raphael Veiga, Zé Rafael e Caio Paulista; Flaco López e Rony.

E precisou de apenas 6 minutos para ficar em vantagem diante do rival do ABC. Rony concluiu após receber bom lançamento de Veiga por cima da zaga. O empate do São Bernardo saiu quatro minutos depois, em gol marcado por Guilherme Pires.

O segundo tempo começou com a mesma escalação, mas Abel Ferreira trocou todos os jogadores aos 23 minutos. A segunda formação contou com Mateus; Garcia, Naves, Luan e Vanderlan; Aníbal Moreno, Fabinho, Atuesta e Jhon Jhon; Breno Lopes e Bruno Rodrigues. E o gol da vitória foi marcado em contra-ataque aos 37 minutos, com assistência de Bruno Rodrigues para Breno Lopes empurrar para as redes.

Breno Lopes voltaria a deixar sua marca no jogo-treino da tarde, diante do Lemense, sendo o destaque do dia. Aos 5 minutos, após lançamento de Atuesta e toque de calcanhar de Bruno Rodrigues, Jhon Jhon parou no goleiro, mas o centroavante apareceu no rebote.

A equipe escalada no começo diante do Lemense tinha Marcelo Lomba; Garcia, Naves, Luan e Vanderlan; Aníbal Moreno, Fabinho, Atuesta e Jhon Jhon; Bruno Rodrigues e Breno Lopes.

O Lemense reagiu, contudo, e buscou a virada com gols de Wellington e Henrique, aos 6 e aos 10 minutos de jogo. Abel trocou a equipe aos 22 minutos do segundo tempo e o Palmeiras terminou a atividade com Mateus; Marcos Rocha, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Richard Ríos, Raphael Veiga, Zé Rafael e Caio Paulista; Flaco López e Rony.

Aos 24 minutos, após cobrança de escanteio de Veiga, Mayke e Murilo desviaram de cabeça e Gustavo Gómez aproveitou o rebote do goleiro para marcar. O triunfo foi decidido aos 42, em chute forte de Mayke da entrada da área.