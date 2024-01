Casa Paulista viabiliza 2.500 novas moradias em Santo André

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) anunciou ontem a expansão do programa Casa Paulista, que transfere recursos para construção de moradias populares no Estado, em um investimento que chega a R$ 148,7 milhões para concessão de 12 mil novos subsídios. Em Santo André, que será contemplada com a proposta, será possível erguer mais 2.500 unidades, segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), que esteve no Palácio dos Bandeirantes durante anúncio do chefe do Executivo paulista.

“Vamos regularizar 10 mil residências em 2024 e construir mais de 2.500 novas moradias para reduzir ainda mais o nosso déficit habitacional. É respeito e dignidade para a nossa gente”, escreveu o tucano em uma rede social. Ele, antes do evento oficial, esteve com Tarcísio e com a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania).

Ao Diário, Paulo Serra lembrou a importância do Estado e da União em projetos habitacionais com o objetivo de expandir a construção de moradias populares. Só do Minha Casa, Minha Vida, programa federal resgatado o ano passado, são 3.300 projetos encaminhados, sendo 1.960 unidades em construção.

“Também pudemos apresentar um projeto muito premiado que é o Floresta Urbana, um conceito inovador que implementamos nos prédios da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) no Jardim Santo André. A expansão desse projeto depende muito do governo do Estado e o governador Tarcísio viu com bons olhos”, citou o tucano.

A mais recente estimativa da Prefeitura de Santo André indicava um déficit habitacional na ordem de 38 mil famílias. A interlocução com o governo do Estado, em especial, é a principal estratégia para reduzir esse índice, até pelos programas habitacionais existentes. Junto a isso, o governo tem liderado programa de regularização fundiária que, nas contas do governo municipal, já contemplou 20 mil famílias desde 2017.

CASA PAULISTA

Tarcísio enalteceu o programa durante o anúncio da expansão do projeto para este ano. “Temos orgulho de dizer, sem sombra de dúvida, que São Paulo tem o maior programa habitacional do Brasil”, afirmou o governador. “Neste modelo, o Casa Paulista é maravilhoso porque estamos dando acesso a famílias que ganham entre um e três salários mínimos e jamais teriam acesso a habitações de um determinado padrão. Agora, estão podendo realizar este sonho com subsídios que alavancam o investimento que gera empregos. É por isso que São Paulo puxou empregos no ano passado e vai continuar puxando porque nós vamos fazer mais”, reforçou Tarcísio.

Com o novo aporte de R$ 148,7 milhões, o Governo de São Paulo totaliza 47.320 subsídios do Casa Paulista oferecidos desde 2023, com investimento de R$ 598 milhões desde 2023. O Estado viabiliza cartas de crédito com valores entre R$ 10 mil a R$ 16 mil, dependendo da localização de cada imóvel, para auxiliar as famílias interessadas a negociar diretamente com as construtoras, sem a necessidade de sorteios.

Dos mais de 12 mil benefícios anunciados nesta terça, 7.724 são referentes a novos aportes, e 4.625 foram remanejados de conjuntos habitacionais que já foram totalmente vendidos ou cujas unidades ainda disponíveis são destinadas a público com renda mensal superior a três salários mínimos.

“Acreditamos efetivamente que vamos resolver as questões habitacionais de baixa renda através de mecanismos de mercado. Precisamos fazer com que a população de baixa renda tenha acesso ao mercado formal de compra de imóveis, este é o grande diferencial do Casa Paulista. Com aportes de R$ 600 milhões desde o ano passado, houve uma indução de investimento de R$ 17 bilhões em todo o estado. Isso significa em torno de 310 mil empregos gerados, é um programa de absoluto sucesso”, disse o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco.