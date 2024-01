Ferrarezi deixa comando da Secretaria do Futebol do Ministério do Esporte

Ex-presidente da Câmara de São Bernardo e ex-secretário de Esportes de São Bernardo e de Mauá, José Luis Ferrarezi (PT) foi demitido do comando da Secretaria Nacional do Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor, setor vinculado ao Ministério do Esporte. Ele foi substituído pelo ex-jogador Athirson, lateral-esquerdo com passagens pelo Flamengo, pelo Santos, pela Juventus-ITA e Seleção Brasileira.

Ferrarezi, que integrou a formulação do plano de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), estava no comando do setor desde janeiro de 2023, nomeado pela então ministra do Esporte, Ana Moser. Ele continuou no cargo mesmo após a saída da ex-jogadora de vôlei da Seleção Brasileira, em setembro - ela deu lugar ao deputado federal André Fufuca (PP-MA), em uma composição política que Lula costurou para ampliar sua governabilidade no Congresso.

A saída de Ferrarezi foi oficializada pelo site do Ministério do Esporte. “O ministro do Esporte, André Fufuca, nomeou o atleta Athirson Mazzoli e Oliveira para o cargo de secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor. O ex-jogador de futebol ficará no lugar de José Luís Ferrarezi”, diz o comunicado. “Athirson é carioca e começou a atuar profissionalmente no futebol no ano de 1996. Em times nacionais, ele jogou no Flamengo, Santos, Cruzeiro, Botafogo, Brasiliense, Portuguesa e Duque de Caxias. Em times internacionais, na Juventus, da Itália, e no Bayer Leverkusen, da Alemanha.”

Ao Diário, Ferrarezi lamentou a saída, apontando que, apesar de ter mais de 35 anos de experiência no esporte, gestão esportiva e integrar o setorial nacional do esporte e lazer do PT, ele deu lugar para a “governabilidade”. Ele lembrou que Fufuca foi uma indicação do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e que chegou à pasta mesmo sem ter experiência na área.

Ferrarezi foi secretário de Esportes na primeira gestão do ex-prefeito de São Bernardo Luiz Marinho (PT), entre 2009 e 2012, ano em que se elegeu vereador da cidade pela primeira vez. Entre 2015 e 2016, comandou a Câmara Municipal. Reeleito em 2016, integrou a bancada de oposição ao prefeito Orlando Morando (PSDB). Em 2020, não conseguiu se reconduzir ao Legislativo.

Em 2021, foi nomeado secretário de Esportes na gestão do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), mas ficou pouco tempo no cargo após desavenças com o modelo de política esportiva da Prefeitura. Então, foi nomeado para a Secretaria de Governo da gestão do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), antes de ser nomeado em Brasília.

Na nota do Ministério do Esporte, Athirson comenta sobre a expectativa da função. “É uma grande honra poder desempenhar um papel tão importante dentro do futebol brasileiro, e ao mesmo tempo um grande desafio para minha carreira. Acredito que minhas experiências dentro do futebol nacional e internacional me trouxeram até aqui, agora é a hora de contribuir para o fortalecimento do futebol brasileiro, empenhando todo o meu conhecimento e prática adquiridos. O futebol transformou a minha vida, e acredito que pode transformar a vida de muitos meninos e meninas.