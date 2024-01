Causa da morte de Alec Musser, ator de 'Gente Grande', é revelada

Alerta: a reportagem abaixo trata de temas como suicídio e transtornos mentais. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda

A causa da morte do ator Alec Musser, mais conhecido pelo filme Gente Grande, foi revelada nesta terça-feira, 16. O artista morreu por suicídio, conforme divulgado pelo escritório do médico legista do condado de San Diego, nos Estados Unidos, a veículos de imprensa norte-americanos.

Musser foi encontrado morto, aos 50 anos, pelo noiva, Paige Press, na última sexta-feira, 12, na casa do casal em Del Mar, na Califórnia. Foi ela quem confirmou a morte nas redes sociais.

"O pior dia da minha vida. Éramos tão felizes. Você foi o melhor noivo que eu poderia pedir", escreveu em uma série de stories no Instagram já no dia 14.

O maior trabalho de Musser na televisão foi na novela All My Children, na qual interpretou Del Henry durante 2005 e 2007.

Além da novela, o ator foi o "bonitão" no filme Gente Grande, de 2010, com Adam Sandler, que lamentou a morte de Musser nas redes sociais.

"Eu amava esse cara. Não acredito que ele se foi. Um homem tão maravilhoso, divertido e bom. Meus pensamentos estão com Alec Musser e sua família. Ele era uma pessoa ótima", escreveu no Instagram.

Na segunda-feira, 15, Paige afirmou que Musser sofria um "caso severo" de covid-19. Em entrevista à Fox News, ela comentou acreditar que a doença pode ter contribuído para a morte. A causa ainda não havia sido revelada e o corpo não havia passado por autópsia.

Onde buscar ajuda?

Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato com o Canal Pode Falar pode ser feito pelo WhatsApp, de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página.

Mapa da Saúde Mental

O site Mapa da Saúde Mental traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.