Desmaio de Alane é explicado por TV Globo: Algo bem comum

Alane assustou o público do BBB24 ao desmaiar durante discussão com Nizam, no último sábado, dia 13. Nesta terça-feira, dia 16, a TV Globo explicou o que aconteceu com a jovem. A apresentadora Valéria Almeida disse que a sister teve uma síncope vasovagal, algo comum, que pode ser desencadeada por fatores como medo, ansiedade e nervosismo.

- Isso é um reflexo da demora da chegada do sangue do coração até o cérebro. Essa falta de sangue, com oxigênio no cérebro, faz cair os batimentos cardíacos e, por isso, a pessoa desmaia. Quem faz essa ligação no nosso corpo é um nervo chamado vago, ele fica na nuca e chega até o coração, explicou Valéria.

E a apresentadora falou sobre as causas:

- Alguns fatores podem provocar essa síncope: alteração climática (sair de um lugar quente e ir para um frio, e vice-versa), medicamentos, jejum, medo e ansiedade, que foi o caso de Alane.

O que aconteceu com Alane?

Pouco antes de começar a segunda festa do BBB24, a sister estava tendo discussão com Nizam. Enquanto conversava, avisou que não estava se sentindo bem e iria desmaiar, mas o brother não deu atenção. Segundos depois, a modelo desmaiou em seus braços.

Após o episódio, Alane foi examinada no confessionário pelos médicos de plantão e liberada para voltar e curtir a festa.