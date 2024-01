Taylor Swift e Travis Kelce não vão noivar tão cedo

Será que vai para frente? Fontes próximas de Taylor Swift e Travis Kelce afirmaram ao TMZ que os pombinhos não vão ficar noivos tão cedo, apesar de terem rolado boatos de que o atleta pediria a mão da cantora ainda em 2024. Além disso, as mesmas fontes têm dúvidas sobre se o relacionamento irá até o fim. Eita!

Segundo o site Life and Style, o casal teve sua primeira briga após a derrota dos Chiefs, time de futebol americano em que Kelce joga, para o Las Vegas Raiders, no dia 25 de dezembro de 2023. Apesar da suposta briga, a dupla parece estar bem! Isso porque no último fim de semana, Swift foi vista na torcida do jogo de seu namorado.

Uma coisa sobre o casal é certa: eles terão pouco tempo juntos nesse início de ano! Isso porque a cantora retornará à sua turnê em fevereiro, com destino ao Japão e, em seguida, à Austrália. E continuará fazendo shows durante o ano inteiro. E claro que a agenda do atleta também está bem cheia por conta de seus jogos. Lidar com um relacionamento assim não deve ser tão fácil, né?