Yasmin Brunet desabafa sobre compulsão alimentar durante Raio-X do BBB24

Nesta terça-feira, dia 16, a modelo Yasmin Brunet resolveu abrir o coração durante o Raio-X diário do BBB24. Nas palavras da modelo, ela tem se sentido muito ansiosa e o único momento em que consegue não pensar em nada, é quando está comendo.

Para quem não acompanhou, Yasmin tem sido alvo constante do cantor Rodriguinho, também confinado no programa. O pagodeiro já fez diversos comentários sobre como a modelo estaria comendo desfreadamente - para qual a sister comentou que encontra um certo refúgio na comida na hora de lidar com a ansiedade.

- Eu estou completamente descompensada na alimentação. Eu estou muito ansiosa e eu já tive questões alimentares, então eu estou depositando absolutamente tudo na comida. Eu pensei que poderia ser assim, mas eu não achei que seria tão intenso como está sendo, a questão da comida, admitiu durante o Raio-X, falando pela primeira vez sobre a compulsão de maneira tão aberta com o público.

- É muito doido, quem tem questões alimentares vai entender, você se sente cheia e vazia ao mesmo tempo. Parece que o único momento em que eu não penso e não fico ansiosa, é o momento em que eu como, mas logo em seguida já vem de novo. Isso está sendo bem complicado, relatou ao tentar explicar o sentimento.