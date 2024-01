Presidente do Hertha Berlin morre de forma inesperada aos 43 anos

O futebol mundial vive nesta terça-feira mais um dia de luto. O presidente do Hertha Berlin, Kay Bernstein, morreu aos 43 anos, informou o clube alemão. Ele era um torcedor fanático da equipe e chegou à presidência em 2022.

Sua chegada ao poder em um time tradicional da Alemanha foi saudada como uma vitória dos torcedores em um cenário em que vigora a comercialização do esporte.

"O Hertha está de luto. O clube recebeu a terrível notícia nesta terça de que o presidente Kay Bernstein morreu inesperadamente aos 43 anos", divulgou o clube em suas redes sociais anunciando a fatalidade.

"O Hertha é o auge da minha vida e reflete a vida nesta cidade maravilhosa, Berlim. Agradável e selvagem, às vezes complicado, mas sempre cheio de paixão, o Hertha e minha família são os amores da minha vida", afirmou Bernstein no texto que o apresenta como presidente no site oficial do clube.

Campeão do Alemão em 1930 e 1931, o Hertha Berlin foi rebaixado da Bundesliga na temporada passada e está em sétimo lugar na classificação da segunda divisão.