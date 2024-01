Flamengo anuncia a renovação de contrato do meia Victor Hugo por cinco temporadas

O Flamengo anunciou, nesta terça-feira, a renovação de contrato do meia Victor Hugo. Revelado pelo clube, o jogador de 19 anos acertou um novo vínculo que vai até o dia 31 de dezembro de 2028.

Polivalente, ele atuou com destaque em várias posições do meio-campo desde que foi promovido ao elenco profissional e já recebeu sondagens de clubes da Europa. O Wolverhampton, da Inglaterra, chegou a fazer uma proposta oficial no ano passado.

Apesar do pouco tempo no time de cima, o atleta teve um bom aproveitamento sob o comando do argentino Jorge Sampaoli e também com Dorival Júnior. Ele tem 83 partidas com a camisa rubro-negra, marcou seis gols e ainda deu seis assistências.

Apesar de ter sido pouco aproveitado pelo técnico Tite, Victor Hugo deve ser bastante utilizado pela sua versatilidade e obediência tática. Nesse período de pré-temporada, o treinador rubro-negro vai observar o atleta para poder estudar a melhor forma de encaixá-lo na equipe.

Sem Everton Ribeiro, agora no Bahia e a negociação iminente de Thiago Maia com o Internacional, Tite já tem na cabeça o seu meio-campo titular para este início de temporada.

O chileno Pulgar vai ficar encarregado de proteger a defesa e vai contar com o auxílio de Gerson. A armação fica por conta de Arrascaeta e do recém-contratado De La Cruz. Com o setor completo, Victor Hugo aparece como a primeira opção no banco de reservas.