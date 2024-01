BBB 24: web resgata músicas 'apelativas' de Rodriguinho e Wanessa após críticas a Ludmilla

A primeira festa do Big Brother continua rendendo discussões nas redes sociais. Isso porque a cantora Ludmilla fez um show que empolgou a maior parte dos participantes, exceto Rodriguinho e Wanessa. Em conversa na sala na madrugada de domingo, 14, a cantora disse que não conhecia muito as músicas da carioca. Rodriguinho foi mais longe, dizendo que "nunca iria gostar", especialmente das letras mais "explícitas".

Porém, nesta segunda, 15, a web resgatou músicas do repertório de Rodriguinho e Wanessa que não seriam tão inocentes assim. É o caso de Preservê e Love 66, de Rodriguinho, e Mulher Gato, de Wanessa.

Outro internauta escreveu: "O cara compôs a música Preservê que fala as mesmas coisas e até coisa pior. Te organiza, Rodriguinho".

Sobre Wanessa, outro comentou: "Eu tô lembrando de uma pérola aqui... Wanessa Camargo tem uma música onde ela fala 'leitinho quero tomar', escreveu. Outra fã defendeu: "A Wanessa apenas se chocou com a letra da música, apesar de não gostar de Mulher Gato, existe uma diferença de uma música de duplo sentido para uma narração sexual explícita", ponderou.

Já a faixa Preservê, presente no álbum ao vivo Legado, de 2019, de Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan, faz alusão ao termo "preservativo".

Love 66 é uma parceria de Rodriguinho, Gaab e Mr. Dan com Mc Hariel e Mc Davi, do álbum Legado Fenomenow, de 2021, e faz alusão a um jogo de sedução com o ato de fumar um "vape".

Wanessa Carmargo, apesar de dona de um repertório mais romântico, mostrou uma faceta mais ousada em seu retorno à música pop após breve passagem pelo sertanejo.

À época do lançamento, a cantora declarou: "Eu passei por um processo de muito autoconhecimento que está me dando muita liberdade, me desprendendo de muitas correntes que eu me coloquei durante a vida toda. E aí vem a Mulher Gato, que fala com duplo sentido sobre sexo e fantasia", afirmou.