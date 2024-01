Viúva de Pelé afirma que responsável por testamento do craque está tentando enriquecer às custas da herança

Segundo o jornal Metrópoles, a viúva do saudoso Pelé afirmou que o responsável pelo testamento do ex-jogador estaria tentando enriquecer às custas da herança deixada pelo craque. Segundo Márcia Aoki, José Formos tentou receber a remuneração máxima prevista por lei. Para quem não sabe, Pepito, como ficou conhecido, foi empresário e assessor do ex-atleta por 40 anos e, com isso, escolhido por Pelé para a função.

A viúva estaria acusando o ex-assessor de Pelé de não cumprir as obrigações de testamenteiro durante o processo, agindo de forma ousada ao pedir a remuneração máxima. Márcia Aoki ainda teria classificado a ação como absurda e irrazoável, recebendo apoio de três dos filhos que Pelé deixou: Joshua, Celeste e Gemima.

O processo do testamento do craque tramita na Justiça paulistana desde 2023, pouco depois da morte do ex-jogador, aos 82 anos de idade. Em junho do mesmo ano, a viúva do ex-atleta questionou um pedido de Pepito que pediu para ser remunerado em cinco por cento do valor da herança.

Quer o testamenteiro nomeado enriquecer (sem causa) à custa do espólio, escreveu a empresária Márcia, segundo o que foi noticiado pelo jornal.

O Metrópoles ainda afirmou que a viúva teria acusado José Formos de não se dedicar ao testamento. Aparentemente, os familiares ainda tiveram que acionar a Justiça para iniciar o processo. Aoki também teria destacado que a Justiça de São Paulo abriu exceções e definiu um pagamento menor que um por cento em casos excepcionais.

Quais dessas providências e etapas obrigatórias decorrentes da abertura da sucessão foram conduzidas pelo testamenteiro nomeado? A resposta é simples: nenhuma! Pediu remuneração máxima por meio de um parágrafo de pouquíssimas linhas em sua manifestação de uma página e meia. Não cumpriu uma obrigação sequer, por mais singela que seja, teria afirmado a viúva.

Defesas se pronunciam

Procurada pelo jornal, a defesa de José Formos afirmou que o valor da remuneração ainda não foi analisado pela Justiça. Segundo a defesa, Pepito se recusou a assinar um documento enviado por Márcia no qual ele abria mão de qualquer coisa.

A discussão sobre o valor da remuneração não está nem perto de começar. Ela [Márcia Aoki] não teria nem o que impugnar agora. Quem nomeou o inventariante foi o próprio Edson [Pelé], afirmou o advogado Victor Hadid.

Também procurada pelo Metrópoles, a defesa de Márcia Aoki afirmou:

Questionamos o percentual da remuneração máxima pedido pelo inventariante, mas o juiz disse que só decidirá isso no curso do inventário. Não concordamos com o valor máximo porque o testamenteiro [Pepito] não fez absolutamente nada até agora, não participou do processo, disse o advogado Luiz Kignel ao veículo.