Nizam aperta botão misterioso e leva três participantes para o Quarto Amarelo do BBB24

Nesta terça-feira, dia 16, os participantes do BBB24 foram surpreendidos com um botão misterioso localizado no jardim da casa mais vigiada do Brasil. Nizam decidiu apertá-lo e precisou escolher três brothers para o acompanhar no Quarto Amarelo.

O executivo de contas internacionais optou por Lucas Pizane, Rodriguinho e Vanessa Lopes, integrantes da Xepa, já que Nizam acreditava que seria uma ação de comida.

Após vestirem macacões amarelos, eles foram para a sala externa e ganharam presentes. Nizan faturou uma máquina lava e seca, Pizane conquistou um celular, Rodriguinho ganhou uma geladeira e Vanessa um conjunto de pequenos eletrodomésticos.