Do Parque das Nações para o mundo. A emoção de um ator andreense. Havia o Teatro de Alumínio... ...a Perimetral o atropela. Nasce o exemplar Teatro Municipal.

Petrin é o entrevistado desta semana do programa “Memória na TV”, do DGABC-TV.

O ator trocou um bom emprego de desenhista-projetista pelos palcos.

Cursou arte dramática, onde nasceu a “máfia” dos andreenses, cuja obra maior foi a inauguração do Teatro Municipal de Santo André.

Foi aluno e professor da Escola Vocacional em São Caetano.

Tornou-se um dos principais nomes do teatro, cinema e televisão. Mas jamais se esqueceu do seu Parque das Nações.

Da gravação nos estúdios do DGABC-TV participou a professora Maria Aparecida de Carvalho. Num relato emocionante, Antonio Petrin aborda vários assuntos, com destaque para os ligados à sua formação e ao Grande ABC.

Uma referência, a importância da Escola Vocacional, da qual Petrin foi aluno e professor (ele prefere se dizer orientador).

“O Vocacional foi fundamental para todos nós, alunos e professores. Novas técnicas de ensino foram desenvolvidas. Infelizmente, o governo acabou com o Vocacional”.

Petrin formou-se pela Escola de Arte Dramática, em São Paulo, juntamente com vários andreenses. Dizia-se: a “Máfia” de Santo André.

A “Máfia” só fez coisas boas. Do Teatro do Alumínio ao Teatro Municipal de Santo André, obra defendida pelo grupo, apoiada pelo diretor de Cultura, Dr. Miller de Paiva, e concretizada pelo prefeito Fioravante Zampol.

Um nome: Heleny Guariba, professora da Escola de Arte Dramática que havia acabado de chegar de Lion, na França. Heleny quis dividir com o grupo andreense o que assimilou com o novo teatro na França. Elegeu Santo André e, no auge da ditadura militar, tornou-se uma das desaparecidas políticas

Sou ator, um homem que se realizou na profissão e que deu certo, graças a Deus. Nada que me faça esquecer dos meus vizinhos no Parque das Nações, dos meus colegas de rua, dos parentes.

A última apresentação em Santo André? Faz muito tempo. Petrin acredita que foi uma peça que fez com o ator Othon Bastos.

PARANAPIACABA – Na gravação, “Memória” citou a reconstrução do primitivo Cine Lyra, em Paranapiacaba, que a Prefeitura de Santo André está fazendo.

Sugerimos que na reinauguração Petrin seja convidado. Emocionado, o grande ator brasileiro respondeu que não é tão simples assim. Que talvez um monólogo possa ser encenado.

“Só lamento que a Sonia Guedes tenha falecido. Ela era de Paranapiacaba. Seria a grande estrela deste momento tão importante. Mas podemos levar a filha dela, radicada na Alemanha”.

Com a palavra o prefeito Paulo Serra e o secretário do Meio Ambiente, Fábio Picarelli.

A entrevista completa de Antonio Petrin está no site do Diário (www.dgabc.com.br), no face-book da Memória (endereço no cabeçalho da página) e no Youtube.

Crédito da foto 1 – Mauricio Pavan/Banco de Dados

Crédito da foto 2 – Jonathan Toledo (DGABC-TV)

ANTONIO PETRIN. No Diário em 1983 e em 2024: Ainda hoje me surpreendo em ter seguido a carreira de ator. O Parque das Nações era apenas a igreja e um bosque. A Paróquia do Bonfim era o ponto de encontro. Os padres franciscanos eram bem formados. De repente virei um ator. Isso emociona

Grande ABC e Você

A era da revista em quadrinhos.

Os gibis.

Na frente dos cinemas, a troca de revistinhas.

Como explicar aquela moda de décadas passadas às novas gerações?

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 19 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8600

MANCHETE – Agora é a polícia que busca Zezé, no caso da morte do sindicalista Oswaldo Cruz, presidente assassinado do Sindicato dos Rodoviários.

SÃO BERNARDO – Waldir Cartola, ex-presidente da Agesbec, assume hoje (19-1-1994) a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Substitui a José Newton Faria Bereta.

SÃO CAETANO – Rua Alegre fazia a alegria dos ladrões. Seis das oito lojas de um trecho da rua já haviam sido furtadas em um ano; polícia criava cartaz pedindo para a população fornecer pistas.

AUTO & MOTO – Diário flagrava teste do Corsa em São Bernardo. O novo lançamento da GM estava previsto para fevereiro (de 1994).

Texto e fotos: Percy Faro.

EM 19 DE JANEIRO DE...

1904 – Bispado de São Paulo autorizava a bênção do Cemitério do Santíssimo Sacramento, em São Bernardo, junto ao Cemitério Municipal (hoje Cemitério-Museu de Vila Euclides).

Agência Havas. Roma, 15. Anunciam que o papa Pio X assinou um documento restabelecendo a disciplina no Clero.

1909 – A Bolsa registrava negócios dos novos papeis, entre eles os da São Bernardo Fabril, nova denominação da Tecelagem Ipiranguinha.

No domingo (17-1-1909) era inaugurado um elegante parque de diversões no bairro do Ipiranga, iniciativa da Companhia Antarctica. Entre as atrações, o jogo de bocha.

A Antarctica já havia criado o Parque Antarctica e o Bosque da Saúde.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Praia Grande. Do tupi-guarani, Peabuçu. Separa-se de São Vicente e é instalado em 19 de janeiro de 1967.

Pelo Brasil: no Rio Grande do Norte, Caiçara do Rio do Vento e Pedra Preta; no Piauí, Fartura do Piauí; no Maranhão, Guimarães; e em Minas Gerais, Tiradentes.

São Mario

19 de janeiro

Viveu e foi martirizado no século III, juntamente com a esposa Marta e os filhos, em Roma.

Ilustração: Santuário Basílica de São Sebastião (RJ)