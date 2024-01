Wanessa Camargo revela desafio no BBB24: - Estou com abstinência de namorar, de dar beijo na boca

Como diria Zezé Di Camargo e Luciano: É o amor... Wanessa Camargo revelou um detalhe do que está sendo mais difícil para ela lidar na casa do BBB24.

Em uma conversa com Nizam, Yasmin Brunet, Rodriguinho e Lucas Pizane, ela confessou que está com uma abstinência que não vai dar para suprir durante a sua permanência no reality show: namorar.

O papo começou quando Yasmin revelou estar com abstinência de música.

- Estou [em abstinência] de música.

Pizane declarou:

- Estou tendo da minha mulher.

Wanessa então entrou na onda:

- Gente, eu estou com abstinência de namorar, de dar beijo na boca.

Yasmin concordou:

- Eu também, cara.

Para quem não se lembra, Wanessa vive um romance aqui fora com o ator Dado Dolabella há pouco mais de um ano.

A saudades do mozão é real!