Meme ambulante? Defesa de Beatriz em novo quadro do BBB24 viraliza e cantor Belo e Ludmilla reagem

E ela segue cativando a internet! Em nova dinâmica do Big Brother Brasil 24, o Sincerão, papo com protagonistas no jogo que substitui o famoso Jogo da Discórdia às segundas-feiras, Beatriz viralizou com sua resposta depois de ser chamada de biscoiteira pelo líder Lucas Henrique.

A vendedora do Brás então se defendeu e disse que é uma pessoa animada naturalmente, além de usar como exemplo sua postura nos shows de Belo e Ludmilla.

Eu sou assim, tenho esse brilho, essa alegria. Estou no Big Brother, cheguei aqui pela minha história, pelo que eu sou. Não sou obrigada a chegar aqui e me moldar, me fechar. Eu sou assim. Gosto de cantar. Belo veio, vem Belo: dererere. Ludmilla veio, vem ombrinho com Ludmilla e acabou. Você está achando ruim? Tem um botão na sala, lindão, gigante, você aperta aquele botão e sai, disparou a sister.

Para quem não lembra, o dererere e a parte do ombrinho com Ludmilla fez com que os brothers e o público aqui fora dessem gostosas risadas.

Com humor, o cantor fez questão de comentar o acontecido:

Eu vou, Beatriz. Dererere.

Ludmilla também comentou a situação e pediu para que a sister permaneça na casa.

Bia é um ícone, gente. Amei. Fica Bia.

É meme atrás de meme!