Fed deve fazer três cortes de 25 pontos-base nos juros em 2024, afirma diretor

A inflação nos Estados Unidos parece estar retornando à meta de 2%, com reequilibrio no mercado de trabalho e com dados recentes positivos, e isso deve permitir que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) corte juros em 75 pontos-base em 2024 - três reduções de 25 pontos-base -, disse o diretor do Fed Christopher Waller. Segundo o dirigente, o progresso atual da economia é compatível com a visão do Fed de três cortes até o fim do ano. Porém, o momento e intensidade dos cortes vão depender dos dados futuros.

"Ainda preciso de mais dados para ter certeza sobre uma queda sustentada da inflação, que não tenha repiques ou resistência excessiva", disse Waller, em evento da Brookings Institution.

Ele destacou que, assim que o conselho do Fed estiver convencido da queda consistente, os cortes poderão começar, porque há uma preocupação no conselho para não manter os juros apertados demais e suprimir a atividade além do necessário.

Segundo ele, porém, os cortes ao longo deste ano devem ser consequência de decisões muito bem planejadas. Waller destacou que, no passado, o Fed teve a preocupação de reduzir os juros o mais rápido possível, mas ele pontua que este não é o caso agora. "Não há motivo para sermos apressados", afirmou.