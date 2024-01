O cineminha do padre Ézio. O Cine Campestre. O cineminha que virou Aquarius. Os cinemas das sete cidades. The Start...

No mesmo domingo, dois acadêmicos dos mais respeitados comentaram a reportagem, sintetizada no artigo de hoje do professor Antonio de Andrade.

Fica a sugestão do professor Andrade (uma consulta pública): leitor de “Memória”, qual cinema, de uma das sete cidades ou de qualquer parte do mundo, marcou a sua vida?

Cá entre nós, a matéria do colega Renan Soares provocou uma vontade enorme de assistir novamente “Cinema Paradiso”, de 1988, fita inesquecível dirigida por Giuseppe Tornatore.

Não morrem os cinemas

Texto: Antonio de Andrade

Excelente a matéria sobre os cinemas antigos de rua, autoria do jornalista Renan Soares (Diário, domingo, 14-1-2024). Exemplo daquilo que classifico como o "bom jornalismo" e que, apesar das circunstâncias notórias, sobrevive em algumas redações.

Com certeza os leitores da página “Memória” irão informar sobre outras salas que, em algum momento da história, desapareceram ou foram transformadas em estabelecimentos comerciais. Fato real é que permanecem vivas na memória de muitos.

Alguém escreveu que "os cinemas não morrem, eles viram memória". Professor Heitor Capuzzo, nome fundamental para o entendimento do processo de produção e exibição de filmes em nossa região, leu o artigo e enviou uma mensagem citando o Cine Campestre, sala que ficava próxima da

rua Marina, no bairro Campestre. Eu mesmo lembrei do antigo "cineminha paroquial" que funcionava aos domingos em São Caetano. Depois virou Cine São Caetano e, finalmente, Cine Aquarius.

A realidade é que o assunto tem sido negligenciado pelos memorialistas e acadêmicos. É, contudo, um prato cheio para sociólogos, antropólogos e congêneres das ditas Ciências Sociais.

Para exemplificar estou encaminhando uma pequena

joia de autoria de nosso estimado sociólogo José de Souza Martins. Originalmente a crônica foi publicada no Estadão de 2/1/2012 e, posteriormente, no livro "O Coração da Pauliceia Ainda Bate" em 2017.

A crônica trata do "cineminha" que, tal qual, José de Souza Martins, frequentei em meados dos anos 1950 no cursinho de preparação para a denominada Primeira Comunhão.

Os salões paroquiais, inclusive com projeções cinematográficas, existiram em grande quantidade pelos bairros das sete cidades. Trata-se de assunto a ser mais profundamente pesquisado.

NOTA – O artigo citado pelo professor Antonio de Andrade, de autoria do professor José de Souza Martins – “O cineminha do padre” - vai publicado no “face-book” da “Memória” (endereço no cabeçalho da página).

DIARIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 18 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8599

BASQUETE FEMININO – Lacta/Santo André é vice-campeã: Nossa Caixa/Ponte Preta leva o bi.

A equipe andreense perdeu de 109 a 86, ontem (17-1-1994), na decisão do Campeonato Estadual de Basquete Feminino da Temporada 93/04.

NOTA - As duas equipes concentravam a nata do basquete nacional. Pela Ponte Preta, Karina, Paula, Nádia, Hortência; por Santo André, Edna Campbell, Janete, Márcia Simone.

Maria Helena era a técnica da Ponte; Laís Elena Aranha dirigia o Santo André.

DIÁRIO D’ITÁLIA – Digressão para impulsionar o futuro.

Escrevia Luiz Roberto Alves: “Dias atrás um napolitano me disse que um seu amigo sentia saudades do Brasil, que visitara há alguns meses. A palavra caiu-me como um raio: nós somos capazes de produzir saudades e criar por este conceito um sentido especial”.

EM 18 DE JANEIRO DE...

1904 – Professor João Baptista Brasil se inscrevia no concurso para provimento da 1ª Escola de São Bernardo.

1909 – Associação Lyra da Serra, de Paranapiacaba, programava festejos em benefício do Hospital Samaritano, da Capital. Entre as atrações, uma sessão cinematográfica.

No dia 24 (de janeiro de 1909), na sede da Sociedade Lyra da Serra, funcionará um excelente aparelho cinematográfico, contratado especialmente nesta Capital”, noticiava o Correio Paulistano.

NOTA – A velha sede da Lyra estava abandonada há décadas. Começou a ser restaurada o ano passado e deverá ser reaberta este ano pela Prefeitura de Santo André.

1894 - Nasce, em Veneza, Virgínia Corazza Ritucci, a dona Nena, que veio menina para São Bernardo e aqui viveu mais de 100 anos. Na juventude, lavou roupa no córrego dos Meninos, que foi canalizado nos anos 70 para a construção da Avenida Faria Lima.

1954 - São Paulo comemorava o dia do Cronista Carnavalesco e o 19º aniversário do Centro Paulista de Cronistas Carnavalescos.

Houve visita aos túmulos dos cronistas Chico Sá (Zé Tramela), Olinto de Castro (El Bueno) e Francisco Synesio da Silva (Dragão). E visita aos cronistas da velha guarda: João Turco, José Marcílio, Bernardo Brandão e Cristovão Torres.

Em 1954, Carlito Júnior era o secretário-geral do Centro Paulista de Cronistas Carnavalescos.

1959 - Manchete da página esportiva do "News Seller": "EC Vila Pires, campeão amador do ABC".

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é aniversário de Fortuna (MA), Herval (RS) e São Francisco de Itabapoana (RJ).

HOJE

Dia Nacional da Universidade

Santa Margarida da Hungria

18 de janeiro

Princesa e religiosa (1242-1270). Fundou um convento, onde viveu com outras irmãs sob a Regra de Santo Agostinho.

Fonte: Nossa Sagrada Família

Ilustração: Santuário Basílica de São Sebastião (RJ)