Bahia supera concorrência e contrata Caio Alexandre na negociação mais cara entre nordestinos

O Bahia superou a concorrência de Palmeiras e Corinthians e anunciou a compra de 100% dos direitos econômicos do volante Caio Alexandre, na negociação mais cara do Nordeste e entre clubes da região. O time baiano, com o aporte do Grupo City, investiu R$ 24,3 milhões do atleta.

Caio Alexandre já está em Manchester e se juntou ao elenco, comandado pelo técnico Rogério Ceni. O Fortaleza tem direito a 60% do valor investido pelo Bahia. O Botafogo, time formador, era dono dos outros 40%.

O volante tem 24 anos e chegou a ser pedido pelo técnico Abel Ferreira, graças ao bom futebol apresentado durante toda a temporada, mas o Palmeiras não avançou na negociação com o Fortaleza pelo atleta. Com isso, o Corinthians entrou no páreo, mas também não conseguiu ir além nas tratativas.

Coube ao Bahia apostar no volante, um dos destaques do futebol brasileiro na última temporada. O time tricolor tem feito grandes investimentos, a exemplo no valor gasto por Jean Lucas, ex-Santos, que chegou aos R$ 24,2 milhões.

Pelo Fortaleza, na última temporada, Caio Alexandre fez 65 jogos pelo Fortaleza, marcou cinco gols e contribuiu seis assistências. Em 2022, havia feito apenas 12 partidas e balançou as redes uma única vez.

O jogador foi revelado pelo Botafogo e teve uma rápida passagem pelo Vancouver Whitecaps, do Canadá, sem muito sucesso.

Confira as maiores negociações entre clubes do Nordeste:

1º - Caio Alexandre: 24,3 milhões - Fortaleza/Bahia, 2024

2º - Gustavo Coutinho: R$ 7 milhões - Fortaleza/Sport, 2024

3º - Marcos Victor: R$ 3,9 milhões - Ceará/Bahia, 2022

4º - Romarinho: R$ 2,5 milhões - Fortaleza/Sport, 2023

5º - Bruno Pacheco: R$ 2 milhões - Ceará/Fortaleza, 2022

6º - Cléber Santana: R$ 1,5 milhão - Sport/Vitória, 1997

7º - Fernando Sobral: R$ 1,3 milhão - Sampaio Corrêa/Ceará, 2018; e Chiquinho: R$ 1,3 milhão - Sport/Vitória, 1997

8º - Ronaldo Alves: R$ 1,1 milhão - Náutico/Sport, 2016; e Jean Carlos: R$ 1,1 milhão - Náutico/Ceará, 2022

9º - Russo: R$ 1 milhão - Sport/Vitória, 1997.