Obituário - 17 de janeiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Avelino Cicuto, 96 Natural de Guariba (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 12. Jardim da Colina.

Joaquim Orsuli, 86. Natural de Andradas (MG). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Cremilda Ferreira Albino, 85. Natural de Goiana (PE). Residia no Jardim Bom Pastor, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dirce Maria Teodora, 83. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ferreira de Omena, 83. Natural de Altinho (Pernambuco). Residia na Vila Alto de Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosa Maria Binhardi, 75. Natural de Santo André. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ferrel Borbalan, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Jeovan de Souza Primo, 71. Natural de Ipirá (Bahia). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olício Gomes de Souza, 68. Natural de Teófilo Andrade (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leandro Zambolin, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Segurança. Dia 12. Memorial Planalto.

Marcelo Alves de Oliveira, 51. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Eletricista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Maria do Carmo de Santana, 71. Natural de Ribeirópolis (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Cemitério dos Casa.

DIADEMA

Maria Moreira de Souza, 95. Natural de Caetité (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Antônia de Almeida Lima, 88. Natural de Farias Brito (Ceará). Residia no bairro Eldorado. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Ananias Bispo de Oliveira, 81. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no Centro de Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Liscia Maria Flauzino de Oliveira, 77. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Gilmario Ornelas dos Santos, 63. Natural de Alagoinhas (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 12. Vale da Paz.

Soraia Antonio Magalhães, 57. Natural de Campinas (SP). Residia em Cidade Júlia, em São Paulo. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

José Aparecido Amaral de Góis, 55. Natural de Iguaraci (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

Severino Feliciano de Moura, 54. Natural de Santa Terezinha (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Ruth Vilma Vengaffin. 97. Natural do Estado de Santa Catarina. Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 12, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Maria Aparecida Ribeiro da Cunha, 82. Natural de Marilia (SP). Residia no Jardim Aprazível, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo;

Nair Ferreira de Oliveira, 82. Natural de Alegre (Espírito Santo). Residia no bairro Colônia, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.