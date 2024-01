Tadeu Schmidt compartilha clique após ser parado em blitz da Lei Seca no Rio de Janeiro

Olha a blitz! Tadeu Schmidt, de 49 anos de idade, foi parado pela blitz da Lei Seca na madrugada desta terça-feira, dia 16, no Rio de Janeiro. Com bom humor, o apresentador compartilhou o momento no Stories, em seu perfil no Instagram.

Pra não perder o costume... Todo ano tem..., escreveu ele em selfie com os agentes da operação.

A abordagem aconteceu logo após a edição ao vivo do BBB24, da qual o apresentador comanda sua terceira temporada.

Vale lembrar que a Lei Seca estabelece penalidades para condutores que forem flagrados pelos agentes de trânsito conduzindo veículos sob a influência de bebidas alcóolicas, o que não foi o caso do querido Tadeuzinho!

Nesta terça-feira, dia 16, acontece mais uma eliminação na casa. Beatriz, Davi e Pizane disputam a preferência do público. Façam suas apostas.