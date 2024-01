Príncipe William teria ficado ofendido com suposto ataque de Príncipe Harry a Kate Middleton

As revelações seguem chegando! A nova biografia Charles III teria revelado que o Príncipe William ficou ofendido com uma fala feita pelo Príncipe Harry sobre relacionamentos no documentário da Netflix. Segundo informações do Daily Mail, o primogênito do rei tomou a opinião do irmão mais novo como um ataque flagrante contra Kate Middleton.

Na produção, Harry dizia que, para os membros masculinos da Família Real, pode haver uma tentação ou um desejo de casar com alguém que se encaixe nos moldes - em oposição a alguém com quem talvez esteja destinado a estar.

A obra literária afirma que um dos amigos da família teria declarado:

- Além de todas as outras quebras de confiança, aqui estava Harry fazendo um ataque flagrante a Catherine. Para William, este foi o mais baixo dos mais baixos.

No entanto, não se sabe se a fala do marido de Meghan Markle realmente foi uma indireta a Kate ou não.

Kate e Mary

Segundo informações do Ok! Magazine, Kate Middleton formou uma forte amizade com Mary, a nova rainha da Dinamarca. A monarca é casada com o Rei Frederik X. Uma fonte informou ao veículo que elas mantém contato frequente e até conversam sobre suas vidas pessoais.

- Kate e Mary trocaram números de telefone há vários anos e muitas vezes se comunicam por mensagem de texto. Esse tipo de coisa geralmente é feito por meio de funcionários ou assessores, mas Kate e Mary rasgaram o livro de regras para permitir que sua amizade fluísse e crescesse naturalmente. A amizade deles começou muito focada em discutir compromissos reais e etiqueta e a melhor forma de se apresentar ao público, mas tornou-se mais pessoal com o tempo, e agora eles são grandes amigos. A amizade deles começou muito focada em discutir compromissos reais e etiqueta e a melhor forma de se apresentar ao público, mas tornou-se mais pessoal com o tempo, e agora eles são grandes amigos.