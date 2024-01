Evaristo Costa recebe apoio de Celso Portiolli e Astrid Fontenelle depois de ser internado devido a doença de Chron

Susto! Evaristo Costa foi ao Instagram na última sexta-feira, dia 12, atualizar seus seguidores sobre seu quadro de saúde. O ex-apresentador revelou que segue internado depois de uma crise devido a doença de Chron, síndrome inflamatória do trato gastrointestinal.

O meu diagnóstico de Chron é relativamente novo, descobri há quatro anos. Vê-se que ainda não aprendi como conviver e controlá-lo. Mas chego lá! Sigo com minha resistência imunológica na sola do pé, comentou ele no post.

O apresentador continuou explicando que foi surpreendido com uma sepse urinária, mas garantiu que a doença está em remissão.

Ainda bem que me mexi a tempo e estou recebendo o tratamento adequado num hospital de excelência do NHS (gratuito). Por enquanto sigo sem previsão de alta, recebendo medicação intravenosa e a esperar do efeito dos antibióticos e da remissão do Chron.

Nas redes sociais, fãs e colegas não pouparam palavras de conforto ao apresentador:

Melhoras!!!, comentou a apresentadora Astrid Fontenelle, que convive com outra doença auto imune, uma vez que foi diagnosticada com lúpus em 2012.

Posso enviar o pijama do Mickey pra você, brincou Celso Portiolli, que revelou o diagnóstico de câncer na bexiga em 2021.

Seja Forte e Corajoso logo logo tudo vai passar, escreveu um internauta.

Siga firme, podemos levar uma vida bem próxima da normalidade. Fui diagnostica com Doença de Chron e convivo com a mesma cerca de 25 anos, declarou uma seguidora.

Com bom humor, Evaristo agradeceu o apoio e mensagens, afirmando que agora está com tempo para ler tudo.