O Sincerão deixou todo mundo alerta! Madrugada do BBB24 tem pedido de desculpas, fofocas e reflexões de jogo

O Sincerão realmente abalou o psicológico dos participantes do BBB24, que passaram a noite reflexivos sobre o jogo e acabaram tendo algumas conversas esclarecedoras. Após protagonizarem embates durante a dinâmica, Davi e Lucas Pizane decidiram sentar para conversar. Para o cantor, o motorista de aplicativo errou com a forma em que decidiu se posicionar.

- Eu vou ser breve porque não tenho muito o que falar sobre, mas foi exatamente o que quero dizer. Você falou que eu deveria me colocar no seu lugar sobre o que aconteceu em relação ao posicionamento da situação. Mas a minha questão não é o que aconteceu, quem estava certo ou errado. É a forma que você se posicionou, explicou Pizane.

Davi ainda bateu um papo com Nizam no Quarto Gnomo e pediu desculpas ao executivo.

- Agora, olhando no seu olho, me perdoe de coração. Não sabia dessas informações. Por isso, eu prefiro tirar essa parada aqui a limpo. Como falei com ele, errar é humano. Assumo meu erro aqui agora, mas foi por uma falta de informação e por um mau entendimento. Estou no Paredão amanhã. Posso sair? Posso, mas estou aqui agora olhando no seu olho, porque sou verdadeiro e sou homem.

Rodriguinho conversou com Yasmin e Wanessa sobre o que achou do Sincerão. Para ele, Lucas Henrique errou na hora de justificar o motivo pelo qual escolheu Beatriz como biscoiteira.

- Eu falei para o Lucas que achei maneira a colocação de biscoiteira, mas você usou o termo errado para falar. Jamais ele poderia ter falado do show do Belo. A gente tem fã, Wanessa. A gente sabe como é fã. Fã faz loucura. A menina nunca viu Belo na frente dela. Ela vai fazer aquilo. Ele falou com uma coisa que mexe com o sentimento de uma pessoa. Aí dá a chance dela crescer, ficar agressiva do jeito que ela ficou, porque está falando de uma coisa muito pessoal.

Aliada de Davi no jogo, Isabelle defendeu Davi quando Vinicius puxou assunto e quis falar sobre o brother:

- Belle, não toma a dor dele. Eu te dei o papo ontem. Ele é um carro sem freio que está querendo pular na frente, disparou o paratleta.

- Ele se descontrolou porque teve os motivos dele, mas, assim como eu me descontrolo. Você se descontrolou quando a Bia falou de você. Se você tivesse lá fora, você teria reagido [...] Nós somos seres humanos. Você acha que ele não quis se defender? Você se defende da sua forma e ele da dele.

Vanessa Lopes também ficou surpresa com as coisas que ouviu durante a dinâmica. Enquanto estava no quarto com MC Bin Laden, Nizam e Luigi, a sister disse:

- De verdade, gente, eu estou chocada. As pessoas não são o que a gente acha que elas são, e eu já sabia disso.

Após Nizam questionar se ela acha que Davi foi humilde, a influenciadora respondeu:

- Que isso! Ele está fora de controle. Não pilha.

- Se ele sai no Paredão, eu comemoro. Eu comemoro!, disparou o executivo.

MC Bin Laden e Vinicius foram ao painel tático da academia falar sobre jogo. O paratleta confirmou ter ouvido de Nizam que Vanessa e Isabelle estavam entre suas opções de voto. Além disso, também relembrou como ele falou sobre ela se olhar no espelho.

- Se ele estiver mentindo e me manipulando... disse o cantor.

- Não, porque eu estava lá e eu ouvi. Ele falou dos trejeitos dela, respondeu Vinicius.

- Só que ele falou que não foi bem assim, que isso não existiu. Que ela nunca foi opção de voto dele, rebateu Bin.

- Ah, que não existiu? Então ele está dando de gago, finalizou o paratleta.

O funkeiro então chegou a uma conclusão:

- Quem ficar, a gente vai entender que algumas pessoas estão erradas no nosso grupo. Se o Davi ficar e o Pizane sair, a gente pulou na bala para defender o Pizane. Se o Pizane sair, a gente entende que o nosso grupo tem uma formação errada e tem alguém que não está encaixando. Pode ser eu.