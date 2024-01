Após Iago Dias, Ponte Preta oficializa mais quatro reforços para o Paulistão

A Ponte Preta começou a semana oficializando vários reforços para a temporada, em que disputará o Paulistão e a Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de confirmar o atacante Iago Dias, o clube de Campinas anunciou o zagueiro Nilson Júnior, o lateral-direito Igor Inocêncio e os meias Emerson Santos e Dodô.

Nilson Júnior tem 32 anos e defendeu o Sepahan, do Irã, nas últimas duas temporadas atuando em 31 partidas. No Brasil, defendeu clubes como Sampaio Corrêa, Vila Nova e Treze-PB. Já Igor Inocêncio tem 25 anos e começou a última temporada no Ceará, mas depois foi emprestado ao Avaí. Juventude, Coritiba, CSA também fazem parte de seu currículo.

Emerson Santos tem 31 anos e recentemente passou por Bahia e Juventude. Revelado pelo Grêmio, já defendeu outros três clubes paulistas: São Caetano, Ferroviária e Botafogo. Por fim, Dodô tem 22 anos e se destacou em 2023 ao fazer 15 jogos pelo Goiás. Passou pela base de São Caetano, Oeste e Ferroviária, se profissionalizando no Barretos.

De volta à elite do Campeonato Paulista, a Ponte Preta está no Grupo B, ao lado de Guarani, Palmeiras e Água Santa. Os times do mesmo grupo, porém, não se enfrentam. A estreia será no sábado (20), às 20h15, diante do Mirassol, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).