Ultramaratonista desaparece durante viagem no interior de São Paulo; família faz buscas

A atleta ultramaratonista Camila Matte, de 44 anos, está desaparecida desde a manhã de domingo, 14, quando saiu de Leme, cidade onde mora, no interior de São Paulo, para almoçar com os pais, em São Carlos, a 80 quilômetros.

Vencedora de provas importantes da modalidade, ela se preparava para competir na França, em agosto deste ano. A família anunciou o desaparecimento na rede social. Os familiares e amigos fazem buscas pela região. Acionada, a Polícia Civil de Leme iniciou as investigações.

Em postagem na rede social da própria atleta, a família informou que não tem contato com Camila desde a manhã de domingo. Antes de dizer que almoçaria com os pais e sair de casa, ela teve uma discussão com o marido. A atleta vestia uma camiseta de cor azul, com as palavras Ultra Atleta em amarelo, e estava com um automóvel Gol de cor cinza, com placas de São Carlos.

Ao G1, o marido de Camila, Peterson Cesar, que é também seu treinador, confirmou a discussão e disse que ela estava em tratamento psicológico. Cesar informou que faria um sobrevoo de helicóptero pela região nesta terça-feira, 16, na tentativa de localizar Camila. Caso a atleta não seja encontrada, a Polícia Militar deve entrar nas buscas.

Camila Maria Matte, que é também personal trainer, formou-se em educação física e se especializou em fisiologia do exercício pela Universidade Federal de São Carlos. Ela participou da primeira competição aos 11 anos de idade, em uma prova de natação. Aos 16, iniciou no triathlon e representou o Brasil em sete competições internacionais. Em 2011, começou a participar de corridas de longa distância.

A brasileira participou de competições difíceis, como a Ultra da Califórnia, nos Estados Unidos, conhecida como a "Ultra da Morte", por ser considerada a prova mais difícil da modalidade.

Também esteve na Ultramaratona Caminhos de Caravaggio e na Extremo Sul Ultramarathon, a maior ultramaratona de praia do mundo. Em 2022, a atleta concluiu a Ultra Trail do Mont Blanc, em Chamonix, na França, com percurso de 170 km, passando por Suíça e Itália.

A reportagem entrou em contato com os familiares de Camila e aguarda retorno.