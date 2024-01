Portugal: líder conservador ataca defensores da igualdade de gênero

O líder do partido de extrema direita Chega!, André Ventura, deu a largada para as eleições de 10 de março prometendo retirar o financiamento público de qualquer grupo ou associação que defenda a igualdade de gênero em Portugal.

"Vou dizer a todas essas associações que esqueçam, que elas não receberão um centavo do governo", disse Ventura, aplaudido por militantes durante a convenção do partido, em Viana do Castelo. Embora venha em um distante terceiro lugar, segundo pesquisas, o Chega! é o grupo político que mais cresce em Portugal.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.