Faculdades públicas da região ofertam 2.638 vagas no Sisu

As faculdades públicas do Grande ABC ofertam 2.638 vagas pelo Sisu (Sistema de Seleção Unificada). A UFABC (Universidade Federal do ABC) tem a maior quantidade, com 1.988 oportunidades, enquanto a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) campus Diadema está com 650. As inscrições para o sistema de seleção estarão disponíveis entre os dias 22 a 25 de janeiro.

No Brasil, são 264.360 vagas, distribuídas em 127 instituições de educação superior participantes do programa. As faculdades com mais oportunidades são UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), com 9.240 vagas, UFF (Universidade Federal Fluminense), com 8.788, e a UFPB (Universidade Federal da Paraíba), com 7.750. Já a com menos vagas é a Faculdade de Medicina de Marília (apenas seis).

As inscrições são feitas pelo site do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior (https://acessounico.mec.gov.br/), que também disponibiliza candidaturas para ProUni (Programa Universidade Para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil). O Sisu oferta opções em instituições públicas, sendo a maioria universidades e institutos federais, a partir da nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Os candidatos podem escolher até duas opções de curso.

O Sisu deste ano teve algumas alterações. A principal é que as inscrições acontecerão apenas uma vez por ano. Antes, eram duas edições divididas por semestre. Sendo assim, mesmo aqueles estudantes que desejam ingressar na universidade apenas a partir de julho devem se inscrever no processo agora em janeiro.

A seleção dos candidatos para o primeiro ou segundo semestre será feita com base na própria classificação das notas e o candidato não pode decidir em qual semestre deseja concorrer. “A ordem de classificação será baseada nas notas do Enem 2023 e determinará em qual período o estudante será admitido. Embora a mudança possa parecer assustadora, pois retira o ‘poder de escolha’ do candidato, é possível observar que o programa já seguia essa ordem naturalmente. Desde sempre, as notas de corte do primeiro semestre tendem a ser mais altas do que as do segundo, resultando na admissão dos candidatos com as melhores notas no início do ano”, explica Marizane Piergentile, diretora de educação das unidades do Grande ABC do Colégio Adventista.

VAGAS NA REGIÃO

Das 1.988 vagas ofertadas pela UFABC no Sisu 2024, a maioria é para o bacharelado em Ciência & Tecnologia (1.436). Nessa universidade, o estudante ingressa em um dos quatro cursos interdisciplinares oferecidos (veja na tabela ao lado) e, a partir do segundo quadrimestre (e de acordo com seu desempenho), pode solicitar matrículas tanto em disciplinas do curso de ingresso quanto de cursos de formação específica, como bacharelado em Neurociência, Engenharia de Materiais, Relações Internacionais, Licenciatura em Filosofia ou em Matemática.

Na Unifesp, o curso com mais vagas é o de Ciências (200 oportunidades, divididas igualmente entre vespertino e noturno).

No ano passado, o curso com maior nota de corte na Unifesp Diadema foi de Engenharia Química, com 758,64 para o período integral e 735,77 no noturno, enquanto na UFABC, o bacharelado em Ciência & Tecnologia no período matutino em Santo André representou a maior nota de corte da instituição, sendo de 717,52.

O resultado dos selecionados no SISU será divulgado em 30 de janeiro, com matrículas entre 1º e 7 de fevereiro.

Edição do Sisu deste ano tem mudanças

Além do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) ter apenas um período de inscrição por ano, outras mudanças foram anunciadas e já entraram em vigor na edição de 2024. Haverá a ampliação do tempo de validade da lista de espera. Com isso, os candidatos que não forem selecionados para nenhum dos dois cursos escolhidos podem ser chamados ao longo do ano letivo para vagas não preenchidas, seguindo a ordem de classificação.

Também ocorreram ajustes na Lei de Cotas (PL 5.384/2020). A partir de agora, todos os candidatos concorrem inicialmente na modalidade de ampla concorrência, incluindo aqueles beneficiados por cotas. Sendo assim, se uma pessoa que se autodeclara preta tira uma nota mais alta que a necessária para a ampla concorrência, ela entra na lista geral e não como cotista. Segundo Marizane Piergentile, diretora de educação das unidades do Grande ABC do Colégio Adventista, essa metodologia segue o processo de classificação do vestibular da USP (Universidade de São Paulo), a Fuvest.

“Outra novidade relacionada às cotas é a inclusão dos quilombolas como parte dos grupos específicos, ao lado de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.”

A diretora também comenta que o valor definido como teto para a renda bruta familiar mensal per capita foi reduzido de um salário mínimo e meio para um salário mínimo. “Para participar da respectiva modalidade de cota, a renda bruta mensal dividida por cada membro da família reduziu de R$2.118 para R$1.412, valor vigente para o ano de 2024.”

MEC divulga hoje notas do Enem 2023

As notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) estarão disponíveis a partir de hoje no Portal do Participante, com login pela plataforma gov.br. Em 2023, o Grande ABC foi representado por 41.561 candidatos. O número indicou alta de 14% em comparação a 2022, quando 36.469 pessoas se inscreveram para a prova.

O Enem é uma das principais maneiras para ingressar no ensino superior. Com ele, é possível participar do SISU (Sistema de Seleção Unificada) e ProUni (Programa Universidade para Todos). Algumas faculdades do exterior também aceitam a nota do exame.

No dia que o resultado é divulgado, sentimentos de animação ou insatisfação podem surgir dependendo da expectativa de cada estudante. Caso a nota não seja a esperada, lidar com a decepção pode ser um desafio significativo.

Para Marizane Piergentile, diretora de educação das unidades do Grande ABC do Colégio Adventista, é crucial enfrentar essa situação com maturidade. “Em primeiro lugar, é fundamental se permitir vivenciar as emoções, reconhecendo e aceitando a frustração inicial. Depois, é interessante lembrar que o Enem é apenas uma entre várias maneiras de atingir os objetivos acadêmicos e existe uma vida pela frente”, aconselha.

De acordo com ela, o apoio emocional de amigos, familiares e professores é essencial. “Compartilhe seus sentimentos e reavalie seus objetivos. Explore outras alternativas e desenvolva um plano de ação realista, com metas claras e passos práticos para conquistar o caminho desejado.”