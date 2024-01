Água Santa perde para o Santos e está fora da Copinha

O Grande ABC não tem mais representante na Copa São Paulo. O Água Santa, último integrante da região no torneio, não suportou a força do Santos e foi superado ontem à noite na Arena Inamar: 4 a 2. É a sétima eliminação do Netuno na terceira fase da Copinha. Já o Santos, avança às oitavas de final e vai enfrentar o vencedor de Portuguesa x Cruzeiro, que até o fechamento desta reportagem não havia terminado.

O time diademense até começou bem. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, Davi fez um golaço, limpando o zagueiro dentro da área e arrematando para a rede. E por incrível que pareça, foi só. O restante da etapa inicial foi todo do Peixe. O empate veio logo aos 12 minutos com Enzo Monteiro de cabeça. Em seguida, bola na trave na cobrança de falta Gabriel Bontempo e depois com chute perigoso de Souza que Lucas Arceli defendeu. A pressão seguiu com os santistas trocando passes envolventes e chegando com facilidade ao gol do Netuno. Aos 34’, após uma furada de Villian, Miguelito aproveitou para virar. E aos 43’, em cobrança de falta que Arceli deu rebote, Thiago aproveitou outra bobeira da zaga e ampliou.

Mal começou o segundo tempo e aos 20 segundo o Santos já fez o quarto com Gabriel escorando de cabeça e praticamente definindo o duelo. O Água Santa até diminuiu aos 14’ com Luiz Gustavo, tentou umas escapadas ofensivas, mas não teve forças para buscar o resultado. No final, vitória santista e festa nas arquibancadas lotadas da arena.