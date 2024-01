PM prende homem que sequestrou ônibus no Paço de Sto.André

A Polícia Militar prendeu um homem que sequestrou um ônibus e um motorista em frente ao Fórum, no Paço Municipal de Santo André.

Por volta das 6h45, funcionários da Prefeitura notaram movimentação atípica no Paço, com o coletivo estacionado na esplanada. Ligaram para a Polícia Militar, que rapidamente chegou ao local.

Segundo agentes que atuaram na ocorrência, o sequestro durou cerca de uma hora. O motorista foi resgatado sem ferimentos e o sequestrador se entregou, foi preso e encaminhado ao 2ºDP de Santo André.

O suspeito disse que queria falar com o prefeito Paulo Serra (PSDB), mas não deu detalhes dos motivos.

O motorista contou aos policiais que cumpria o trajeto Vila João Ramalho, sentido Terminal Vila Luzita, quando parou em um ponto de ônibus para embarque de passageiros. Foi quando o suspeito anunciou o sequestro, armado com uma faca. O coletivo é da empresa Suzantur.

Segundo o segurança do turno noturno do Paço e que fez o primeiro contato com a equipe policial, o sequestrador era jovem e só pedia para falar com o prefeito. Eram três passageiros no ônibus, além do motorista, mas os passageiros foram liberados ao início do sequestro.