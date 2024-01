Santos supera Água Santa de virada e avança às oitavas da Copa São Paulo de Juniores

O Santos confirmou o favoritismo e é mais um time garantido nas oitavas de final da Copa São Paulo de Juniores. Na noite desta segunda-feira, conquistou a classificação ao vencer o Água Santa por 4 a 2, em partida realizada no Distrital do Inamar, em Diadema.

A vaga, porém, não veio de maneira fácil. O Água Santa abriu o placar logo nos primeiros minutos com Davi. Concentrado, o Santos fez 3 a 1 ainda no primeiro tempo, com Enzo Monteiro, Miguelito e Thiago. No segundo tempo, Gabriel Bontempo fez o quarto, enquanto Luiz Eduardo descontou para o Água Santa. Nas oitavas, o Santos enfrentará Portuguesa ou Cruzeiro.

As oitavas de final começarão a ser disputadas nesta terça-feira com quatro jogos. Os outros quatro serão realizados na quarta-feira. O mata-mata seguirá ainda com as quartas de final, semifinais e final, sempre em jogos únicos. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para os pênaltis.

CONFIRA OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

Taubaté 0 x 2 Atlético Guaratinguetá

Coritiba 0 (5) x (4) 0 Juventus

Vitória 1 (5) x (6) 1 Ibrachina

Botafogo-SP 0 (4) x (3) 0 Sfera

Aster Itaquá 1 x 0 Palmeiras

Água Santa 2 x 4 Santos

CONFRONTOS DAS OITAVAS DE FINAL CONFIRMADOS:

Athletico-PR x Grêmio-RS

Novorizontino x São Paulo

Corinthians x CRB

Ituano x América-MG

Atlético Guaratinguetá x Aster Itaquá

Ibrachina x Coritiba