Rita Serrano visita Penha e diz que vai fazer interlocução com governo federal

Ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Rita Serrano visitou o gabinete da prefeita de Rio Grande da Serra (PSD), Penha Fumagalli. O encontro foi marcado por discussões focadas em projetos que a cidade tem junto ao governo federal e contou com as presenças de Cezar Arruda, superintendente da Caixa, e dos secretários de Governo e de Relações Institucionais do município, Luís Carlos e Ramon Velásquez (PT), respectivamente.

“A Rita é uma companheira de muitos anos. Ela se colocou à disposição para nos ajudar com projetos que temos com o governo federal, além dos financiamentos que temos com a Caixa. Ela está na Caixa há muitos anos, foi presidente, tem um currículo incrível e, por isso, é fundamental tê-la ao nosso lado ”, declarou Penha ao Diário.

Rita fez elogios à gestão da prefeita no município e se colocou à disposição para atuar como interlocutora do município junto à União.

“A Penha está desenvolvendo um grande trabalho em Rio Grande da Serra. Vamos fortalecer esse diálogo para continuar esse trabalho”, disse a ex-presidente da Caixa.

Rita foi vice-prefeita de Rio Grande da Serra durante a gestão de Ramon Velásquez - de 2001 a 2004 - e também foi presidente do Sindicato dos Bancários do ABC entre 2006 e 2012. Ela é funcionária de carreira da Caixa desde 1998 e presidiu a instituição financeira nos primeiros 10 meses do terceiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela foi demitida pelo presidente da República em meio à pressão do Centrão por mais espaço na Esplanada dos Ministérios, dando lugar ao economista Carlos Antônio Vieira Fernandes.

“É uma interlocução de peso, ela conhece muita gente no governo federal e isso é um diferencial. Além do mais, ela conhece a nossa cidade, sabe quais são as nossas necessidades e, com certeza, vai nos ajudar”, comentou Ramon Velásquez.