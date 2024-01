Estarei com o indicado de Paulo Serra, afirma Zóio sobre sucessão

Correligionário do deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil), o vereador Ricardo Zóio (União Brasil), de Santo André, afirmou que irá caminhar na eleição de outubro com o candidato ao Paço que o prefeito Paulo Serra (PSDB) indicar. “Sou base, sou governo e no que puder ajudar estou dentro. Vou estar com quem o Paulinho indicar”, garantiu.

Em visita à sede do Diário, Zóio elogiou o parlamentar federal, mas reforçou o fato de estar na bancada de sustentação de Paulo Serra. “Marangoni é um político do meu partido, não tenho nada contra ele e gosto muito dele, inclusive. Mas (meu posicionamento eleitoral) vai depender muito do Paulinho, de quem ele indicar para a gente ajudar.

“A gente ouve falar muita coisa, de muitos (nomes postulantes como) sucessores. Mas o prefeito ainda não falou nada de concreto. Não vou dar palpite agora, vamos esperar para ver. Mas estarei com quem o prefeito indicar”, sustentou.

Zóio foi o segundo vereador do União Brasil a, publicamente, rechaçar acompanhar o plano de Marangoni em se candidatar à Prefeitura de Santo André sem o respaldo de Paulo Serra. Antes, a vereadora Dra Ana Veterinária já havia dito que estaria ao lado do nome apresentado pelo prefeito.

Vereador de primeiro mandato (com 2.639 votos) e ex-funcionário da Bridgestone, Zóio foi o primeiro parlamentar da região da Cidade São Jorge a se eleger nas últimas duas décadas - o último político oriundo da região foi Joaquim dos Santos (morto em 2020, foi presidente da Câmara e ficou na casa por três legislaturas consecutivas, entre 1989 e 2000).

Na avaliação do vereador, sua presença na casa foi importante para que o governo municipal incluísse a região da Cidade São Jorge nos principais programas da gestão Paulo Serra. “Recebemos o Banho de Luz, pavimentamos ruas, iremos construir duas quadras de esportes no bairro, reforçamos as equipes de saúde. Isso tudo tem a ver com o mandato.”

O parlamentar admitiu que se surpreendeu com o volume de trabalho que tem um vereador. “Ser vereador é muito difícil. Tenho trabalhado muito, estado na rua praticamente todos os dias, percorrendo Santo André todinha. As pessoas que me acompanham veem que eu trabalho de verdade. E peço que todo mundo faça comparação com os demais vereadores”, disse. “Eu vou para todos os lugares, Cidade São Jorge, Parque Marajoara, Bom Pastor, Parque Andreense… Veja, no Parque Andreense não tem muito eleitor, mas há pessoas que pagam impostos, que têm direitos.”

Questionado a respeito da tentativa de reeleição, Zóio admite que já ouviu de pessoas da Câmara que ele terá dificuldades de retornar a partir de 2025. “Mas eu não me preocupo nenhum pouco porque na minha campanha foi a mesma coisa. Ninguém sabia quem era Ricardo Zóio e nós mostramos resultado. Quanto mais as pessoas falam, mais corremos atrás. Não estou nem um pouco preocupado com o que as pessoas falam de mim, estou preocupado comigo”, disparou. “Mas quero deixar uma coisa bem frisada: eu não vou falar de ninguém, desde que não falem de mim. Se falar de mim, não vai ficar legal porque estou cansado de ouvir e ficar quieto.”