Shopping de S. Bernardo celebra Dia do Fusca com encontro de colecionadores

Em comemoração ao Dia Nacional do Fusca, que acontece em 20 de janeiro, o São Bernardo Plaza Shopping sedia a décima edição do tradicional Encontro de Fuscas em parceria com o Fusca Clube do Brasil. Neste domingo (21), das 8h às 14h, o público poderá admirar diferentes centenas de exemplares de Fuscas, Kombis e carros de diferentes décadas. No evento, também serão comercializados itens como peças e acessórios antigos, adesivos, artesanato e camisetas que seguem o tema do evento.

Outra atração de destaque é o Horácio, um Fusca 1974 na cor Verde Hippie. Carinhosamente apelidado por sua cor e em homenagem ao simpático filhote de dinossauro criado pelo Maurício de Sousa, o modelo foi autografado pelo cartunista e pertence ao organizador do evento Ervin Moretti, organizador do evento, desde 2005.

O shopping promove também uma ação social em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade do Município. A entrada no evento é gratuita, mas os participantes que levarem 2 kg de alimentos não perecíveis para doação terão isenção no estacionamento até às 14h e poderão concorrer a brindes na Roleta Premiada. Os alimentos arrecadados serão destinados a dezenas de famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelas instituições atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade. O evento acontece em local aberto, no estacionamento do São Bernardo Plaza Shopping.