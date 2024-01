Após desmaiar no BBB24, Alane têm nova crise de ansiedade e se isola na despensa

Nesta segunda-feira, dia 15, a participante Pipoca do BBB24 Alane voltou a demonstrar sinais de que não está bem. Para quem não acompanhou, no último sábado, dia 13, a atriz e bailarina sofreu um desmaio durante conversa com o brother Nizam. Na ocasião, foi prontamente atendida no confessionário e retornou às atividades no programa.

Dessa vez, a sister teve uma crise de ansiedade e chegou a se isolar na despensa da casa. Embora não tenha dito exatamente o que despertou gatilhos, o clima na casa anda tenso desde a formação do terceiro paredão - o que pode ter sido um dos motivos.

Alane, infelizmente, teve outra crise de ansiedade. Vamos torcer para que ela fique bem e mandar muita energia positiva, escreveu a equipe no perfil oficial de Alane no X (antigo Twitter).