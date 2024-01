José Roberto Burnier anuncia volta ao SPTV 2 após sofrer infarto

O jornalista José Roberto Burnier se sentiu mal no dia 29 de dezembro de 2023 após apresentar o SPTV 2. Na ocasião, ele foi encaminhado para o Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, onde foi identificado que ele sofreu um infarto agudo do miocárdio e submetido a uma angioplastia.

Na tarde do último domingo, dia 14, o apresentador utilizou seu Instagram para anunciar que voltará ao trabalho nesta segunda-feira, dia 15. No vídeo publicado, Burnier aproveitou a tarde de folga para passear com os cachorros ao ar livre e para contar a boa nova aos seguidores.

Vou recuperando pouco a pouco a vida normal. Estou aqui com a cachorrada, estamos aqui passeando um pouquinho. Espero que vocês tenham um domingo excelente. Amanhã estaremos juntos no noticiário acompanhando tudo o que acontece na grande São Paulo e no Estado, também. Até amanhã, disse o jornalista.