Pai de Yasmin Brunet sai em defesa da modelo após falas de Rodriguinho no BBB24: Não há necessidade de mostrar a beleza aos cegos

É eita atrás de vixe! Nesta segunda-feira, dia 15, o pai de Yasmin Brunet fez questão de usar as redes sociais para sair em defesa da filha após as falas polêmicas de Rodriguinho no BBB24. O cantor, que está confinado com a modelo na casa mais vigiada do Brasil, fez comentários sobre a aparência e alimentação da sister.

Nas redes sociais, Armando Fernandez compartilhou um vídeo da filha no Instagram e colocou uma citação na legenda dizendo:

Não há necessidade de mostrar a beleza aos cegos, nem dizer verdades aos surdos.

O pai de Yasmin ainda completou:

Apenas não minta para quem te escuta e não decepcione o olho que te vê. As palavras podem nos conquistar por um tempo, mas as atitudes podem nos ganhar ou perder para sempre.

Nos comentários, vários seguidores elogiaram a publicação e exaltaram a beleza da sister.