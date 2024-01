Carboidratos do bem e do mal?

Os carboidratos são biomoléculas formadas fundamentalmente por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, também conhecidos como hidratos de carbonos, glicídios ou açúcares, sendo as principais fontes de energia celular.





Presentes substancialmente em vegetais, os carboidratos são monossacarídeos se possuírem uma molécula, tal como ocorre com glicose, galactose e frutose; dissacarídeos, quando forem constituídos por duas moléculas, sendo a sacarose (glicose e frutose) e a lactose (glicose e galactose) os exemplos mais comuns, e serão polissacarídeos se o encadeamento agregar grande número de moléculas, tal como o amido em sua extensa cadeia de glicoses.





Porém, ao contrário do que é entregue massivamente por alguns blogs, sites e até mesmo em eventuais matérias jornalísticas, o carboidrato não é simples ou complexo na proporção direta com o número de moléculas que contenha, mas sim em relação à sua velocidade de digestão e absorção para a corrente sanguínea.





Na verdade, estaremos classificando a origem do carboidrato, o alimento que o contenha, que será simples, quando o carboidrato rapidamente alcançar altas concentrações sanguíneas e como exemplo podemos anotar a sacarose presente em doces, sucos, refrigerantes não diets, frutas com poucas fibras tal qual a banana, ou o amido presente nas raízes, como a batata inglesa, e em refinados tal qual a farinha de trigo e o arroz.





Os alimentos supracitados são ocasionalmente citados como danosos, pois, são imediatamente desfeitos em monossacarídeos pelo processo digestivo e absorvidos pela parede intestinal, provocando uma avalanche de fluxos metabólicos, entre eles volumosa produção pancreática de insulina, com consequências orgânicas perigosas, sendo exemplos a obesidade e diabetes.





Quando anotamos que determinado carboidrato é complexo, estamos dizendo que o alimento que os entrega solicita digestão mais difícil e lenta, sem provocar respostas súbitas em nosso metabolismo e isso se deve a outros elementos agregados ao carboidrato, sobretudo fibras inabsorvíveis.





Então, o arroz refinado será considerado procedência de carboidratos simples, mas o integral, dada a associação de fibras, será visto como complexo. Com mesmo raciocínio, aconselha-se comer a laranja, mas pede-se prudência no consumo de seu suco. Verdades estendidas para farináceos, sendo melhor aquilo que é feito com a versão integral e menos saudável as elaborações com este produto refinado.





Entre tantos nomes e classificações, carece ficar compreendido que os carboidratos são essenciais para a vida, devendo compor em torno de sessenta por cento do total calórico de uma dieta equilibrada, porém, preferencialmente de fontes de absorção complexas.