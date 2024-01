Santos registra Gil, Giuliano e Diego Pituca no Boletim Informativo Diário, da CBF

O meia Giuliano, o zagueiro Gil e o volante Diego Pituca foram três reforços do Santos que apareceram no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira. Com a publicação no BID, os atletas estão com a situação regularizada e aptos para atuar.

O goleiro João Paulo também apareceu na lista da CBF. Ele participou da campanha que resultou no rebaixamento do Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro e permaneceu no clube após aceitar reduzir seu salário. Com isso, foram necessários os registros da rescisão e do novo contrato.

Dos outros dez reforços anunciados pelo Santos para a disputa do Campeonato Paulista e da Série B do Brasileiro em 2024, o lateral Aderlan e o meia Otero tiveram seus dados publicados no BID na sexta, mesmo dia em que o técnico Fábio Carille também apareceu na listagem da CBF.

Carille esteve envolvido em uma disputa entre o Santos e o clube japonês V-Varen Nagasaki, que cobra uma multa pela saída do técnico brasileiro. O Santos afirma que o contrato de Carille com o seu ex-clube terminou no dia 1º de janeiro. "Eventuais demandas serão avaliadas e debatidas no momento oportuno e nos foros competentes", divulgou o Santos.

O Santos estreia no Paulistão no sábado contra o Botafogo, em Ribeirão Preto.